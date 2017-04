El Principado no descarta llevar a Fiscalía el escape de Arcelor

En declaraciones a los medios momentos antes de participar en un acto en el Ayuntamiento de Oviedo, el consejero ha recordado que este lunes se inició la investigación sobre las causas de la avería y sobre el daño que haya podido causar a la población.

Ahora, ha dicho, los técnicos de la consejería de Medio Ambiente y de la empresa están elaborando un informe para esclarecer el suceso, después de que ayer se celebrase una reunión por la noche para evaluar el problema.

Hasta este momento se han tomado "todas las medidas necesarias" para que los elementos de esa producción en los que se ha detectado un fallo, no vuelvan a la producción "hasta que no haya una garantía absoluta" de que no se volverá a repetir un accidente de estas características.

La zona de la planta averiada se encuentra paralizada hasta que se garantice su normal funcionamiento, según Martínez. "Lo importante es que no se vuelva a producir un accidente así, analizar las circunstancias y si hubo problemas para la población", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Asturias.