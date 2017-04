Los protagonistas de 'Primos lejanos' se reencuentran 25 años después

A finales de los 80 y principios de los 90, Balki Bartokomous y Larry Appleton se convirtieron en dos celebridades de la pequeña pantalla, dos personajes muy conocidos que lograron que algunos latiguillos y gagas pasasen a formar parte de la cultura popular de la época. Ellos eran los protagonistas de Primos lejanos, título en español de la sitcom estadounidense Perfect Strangers.

Ahora, en el siglo de la nostalgia mediática, sus protagonistas, Bronson Pinchot (Balki) y Mark Linn-Baker (Larry), han protagonizado un divertido reencuentro, el primero público, gracias a la radio neoyorquina Lite FM.

Aunque es obvio que los años han pasado por ellos, el tiempo no ha hecho mella en su sentido del humor. Además de hablar de la popular serie, en la que compartieron protagonismo durante 150 capítulos repartidos en ocho temporadas, la pareja anunció el estreno de un espectáculo en Nueva Jersey.

Primos lejanos contaba cómo cambiaba la vida de Larry cuando Balki, un primo lejano de Grecia, llegaba a Europa y decidían comenzar a compartir piso. Casi todos los chistes procedían de Balki y su desconocimiento del idioma, que producía multitud de situaciones cómicas.

This beautiful shot of my brother-in-arms MLB is so telling. We didn't realize that the photo of our younger selves was in the background. pic.twitter.com/VbG9mURpyZ