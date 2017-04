500 personas acuden a Villalar en la primera mitad del día para unirse a los festejos y reivindicaciones

En esta ocasión, la nota reivindicativa ha estado marcada por las protestas de los vecinos del valle abulense de Corneja contra la instalación en él de una mina de feldespato, los cuales han podido incluso exponer su caso al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha acercado hasta la localidad.

Al acercarse a la carpa de su partido en la campa de Villalar, otro grupo de jóvenes castellanistas y anticapitalistas han proferido gritos como "Castilla no es España" o "españolismo es fascismo". Junto a ellos, varios simpatizantes socialistas han reprochado la abstención de su partido en la investidura de Mariano Rajoy con proclamas de "no es no".

Por su parte, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, no sólo ha tenido que escuchar las protestas contra la mina del Valle de Corneja, sino también algunos tímidos "vivas" al Toro de la Vega de Tordesillas.

El político más madrugador en Villalar ha sido el flamante presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que se ha adelantado por unos pocos minutos a Herrera y la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente.

Entre tanto, el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha iniciado su actividad en la campa acompañado del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y de otros militantes socialistas, para después realizar su tradicional ofrenda en el monolito que recuerda a los comuneros en la plaza de España, donde también ha tomado parte el primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid.

Otros partidos como Podemos, Izquierda Unida, Democracia Regionalista o PCAS han realizado ofrendas similares, mientras que el portavoz parlamentario de Ciudadanos en la región, Luis Fuentes, ha limitado su presencia al acto institucional organizado en la Casa de la Cultura del municipio.

Aunque la mañana ha comenzado con temperaturas frescas, el sol y el calor han sido la nota dominante de esta primera mitad de jornada, que comenzó tras una noche sin incidentes destacables, tal como ha apuntado la subdelegación.

