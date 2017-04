Concurrida manifestación contra el impuesto de sucesiones en Oviedo

Una gran pancarta ha encabezado la manifestación. En ella se podía leer el lema 'Asturias contra el impuesto de sucesiones'. La portaban, entre otros, el presidente de la Plataforma, Álvaro López Castro, y la presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto.

Coto, y sus dos compañeros de grupo parlamentario en la Junta General, Carlos Leal y Carmen Fernández, han sido los únicos representantes políticos que se han dejado ver en la convocatoria.

En declaraciones a los medios, Coto ha señalado que esta manifestación "multitudinaria es la muestra más clara de que los asturianos no se conforman con parches, sino que quieren justamente la eliminación del impuesto de sucesiones que ya están disfrutando en otras comunidades".

Ha incidido en que "la eliminación está fundamentada porque este impuesto es injusto, dañino, deslocalizador, y aporta unos ingresos a la comunidad que el Gobierno autonómico despilfarra, a costa de esquilmar a los asturianos".

Los manifestantes han portado multitud de pancartas, cuyos lemas eran, entre otros 'Asturias, que no te roben tu herencia', 'Heredar no ye de ricos', 'Impuestos y sanciones, otra forma de robar' o 'Armonización no, supresión sí'. Esta última hacía referencia al acuerdo alcanzado por el Partido Popular y el Partido Socialista para elevar el mínimo exento de este tributo a los 300.000 euros, modificación que la Plataforma no acepta.

