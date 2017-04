Hallado muerto el padre de Cuba Gooding Jr. a los 72 años

El padre del actor ganador de un Premio Oscar Cuba Gooding Jr, ha sido hallado muerto en su coche este jueves a los 72 años, según informan medios estadounidenses.

Según las autoridades, no se sabe aún la causa del fallecimiento, aunque algunos portales apuntan a la sobredosis.

Cuba Gooding Sr. era miembro del grupo de soul The Main Ingredient, famoso por algunos éxitos en las décadas de los 70 como Everybody Plays The Fool. Después le seguiría una carrera en solitario no tan notoria.

El artista tuvo a su hijo Cuba Gooding Jr. en el año 1968, y comenzó su carrera cinematográfica con 20 años en la película El príncipe de Zamunda.