El Parlament constituye la comisión de investigación sobre la "operación Cataluña"

El Parlament ha constituido este viernes la comisión de investigación sobre la "operación Cataluña", a petición del grupo parlamentario de Junts pel Sí, por el presunto espionaje por parte del Estado a diferentes políticos catalanes independentistas.

Junts pel Sí había propuesto la creación de esta comisión de investigación, que contó con el voto favorable en el pleno del Parlament de PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP, mientras que Ciudadanos se abstuvo y el PPC votó en contra, y que hoy se ha creado formalmente en una sesión constitutiva bajo la presidencia de Carme Forcadell.

La presidencia de la comisión de investigación sobre la "operación Cataluña" recae en la diputada de Junts pel Sí Alba Vergés, quien ha señalado durante su intervención en la sesión La comisión investigará presuntos montajes policiales, dossieres e invenciones constitutiva que el objetivo de la misma es "poner luz a algunas prácticas de las que solo sabemos la punta".

Así, la diputada independentista ha señalado que la comisión investigará presuntos "montajes policiales, dossieres, invenciones (sobre políticos independentistas)... y cualquier práctica que no sea propia en un Estado de derecho y que, por tanto, se encontraría de espaldas a la ley".

"La comisión tiene que ser ágil y diligente para los ciudadanos, para que se pueda salir de las oscuridad de las cloacas" del Estado, ha agregado Vergés.

Aunque esta comisión de investigación no pretende sustituir procesos judiciales, ha dicho Vergés, sí quiere "aclarar y exigir responsabilidades políticas o incluso penales" que se puedan derivar de las conclusiones finales.

"El espionaje o la persecución de ideas políticas sería un ataque frontal a la democracia", ha advertido la diputada de Junts pel Sí.

Las palabras de Vergés han disgustado a la diputada del PPC Esperanza García: "Esto es una comisión de investigación, no un mitin político. No saque conclusiones de una comisión que no ha empezado", le ha espetado.

Según lo acordado hoy en la sesión constitutiva, los grupos parlamentarios disponen de plazo hasta el próximo viernes 28 de abril para registrar las peticiones de comparecencia en esta comisión y sus solicitudes de documentación, que serán debatidas y votadas el jueves 4 de mayo.

Una vez se aprueben las comparecencias, la comisión de investigación elaborará su plan de trabajo.

La comisión de investigación sobre la "operación Cataluña" está formada por Lluís Guinó y Roger Torrent (Junts pel Sí); José María Espejo-Saavedra y Joan García (Ciudadanos); Assumpta Escarp y Jordi Terrades (PSC); Marc Vidal y Albano Dante Fachin (Catalunya Sí Que Es Pot); Sergio Santamaría y Esperanza García (PPC) y Sergi Saladié y Mireia Boya (CUP).

Consulta aquí más noticias de Barcelona.