La Asociación Circos Reunidos denunciará al Ayuntamiento por no autorizar espectáculos con animales

El portavoz de la Asociación Circos Reunidos, Nacho Pedrera, ha confirmado este jueves que denunciarán al Ayuntamiento de Gijon por no autorizar la instalación de circos con animales, según una nota de prensa remitida por esta entidad.

Así lo ha anunciado después de que en el Pleno de este pasado miércoles no prosperara una iniciativa del Grupo Municipal Popular para revocar el acuerdo plenario, de febrero de 2016, por el que no se autorizaba la instalación de este tipo de circos, según la Asociación, "a sabiendas de que va contra la ley y que hay un informe de la Federación de municipios españoles que dice que un Ayuntamiento no puede prohibir".

También denunciarán a la concejala de Xixón Sí Puede (XSP) Nuria Rodríguez y al secretario municipal, Miguel Ángel de Diego, por afirmar que en el mundo del circo existe maltrato animal. "Nos gustaría saber si ellos han presenciado algún caso de maltrato animal en algún circo español y si es así porque no lo denunciaron ante el Seprona en su momento", ha señalado Pedrera.

Es más, ha dicho sorprenderse de que XSP, que habla de la libertad, "coarte" la del público de Gijon, simplemente porque a su grupo no le gusta el circo con animales. En este sentido, se ha preguntado dónde están los derechos de los trabajadores que tanto defienden, con referencia a los del circo.

Asimismo, han recordado tanto a la edil de XSP como al secretario municipal que todos sus animales cumplen con la normativa de bienestar animal; son nacidos en cautividad, tienen un veterinario las 24 horas del día, recintos para correr y jugar y son entrenados y tratados "con mucho mimo", como así lo certifica Seprona, ha recalcado.

