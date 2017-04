La recuperada 'Batalla de las Flores' inunda este jueves la ciudad de color y carrozas simbólicas

El desfile es una exaltación de la estación con todo su significado donde se lanzan mas de 200.000 flores y obsequios a los asistentes.

La artísticas carrozas están decoradas con flores naturales y

muestran la belleza de las flores de los huertos y jardines murcianos. Bandas de música, grupos de animación y otros elementos forman parte del cortejo.

A su término, en el tramo de Alfonso X desde el cruce con Avda. Gutiérrez Mellado hasta la Pza. Circular, tendrá lugar el reparto de las flores que adornan las carrozas y una gran traca de fuegos artificiales en la Plaza Circular.

El itinerario del desfile es el siguiente: C/ Proclamación, Sacerdotes Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Av. Canalejas, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, Cardenal Belluga, Pza. Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Pza Cetina, Alejandro Seiquer, Plaza Santo Domingo, Avda. Alfonso X el Sabio hasta el cruce con Gutierrez Mellado.

