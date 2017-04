Acuerdo para usar las nuevas tecnologías en dependencia y enfermedades crónicas con dudas de la oposición

"Son imprescindibles estas soluciones innovadoras", ha reivindicado la procuradora proponente, Mar González, quien, tras constatar las "grandes oportunidades" que ofrecen las nuevas tecnologías, se ha mostrado convencida de que su aplicación permitirá a los mayores permanecer en su entorno habitual y eliminar, o al menos disminuir, parte de los ingresos hospitalarios.

González ha apelado en todo momento a la importancia de la innovación social como "elemento estratégico clave" para responder mejor a los principales retos de futuro de la Comunidad, en referencia al progresivo envejecimiento de la población, especialmente en el medio rural.

Según ha explicado, esa innovación debe permitir la implantación y el desarrollo de novedosos sistemas de protección social más eficaces y eficientes y una mejor prestación más cercana a los servicios esenciales, especialmente en la atención a las personas, a través de soluciones como la interconexión entre la historia clínica y la historia social, la teleasistencia social combinada con la teleconsulta sanitaria o la monitorización y el control a distancia de las necesidades de las personas en su domicilio a tiempo real.

En el caso del Grupo Ciudadanos, el procurador Manuel Mitadiel, ha dado el visto bueno a la PNL 'popular' por considerar que está "bien atinada" y "plagada de buenas intenciones" que, según ha advertido, chocan con la realidad y con ejemplos como una historia clínica digitalizada "en pañales" que lleva años "sin dar pasos efectivos".

El procurador de Ciudadanos ha constatado las "deficiencias" de la PNL del PP y ha abogado por intentar que los dependientes permanezcan en su entorno para lo que, según ha reconocido, la tecnología cumple un papel importante.

Por parte del Grupo Parlamentario Podemos, Laura Domínguez, ha compartido con el PP el diagnóstico de la situación "fascinada" por las soluciones y con "muchas dudas" sobre el objetivo y la capacidad del PP para desarrollar "nuevas ideas".

En concreto, se ha preguntado si habrá un presupuesto específico para las medidas o cómo se implantarán las nuevas tecnologías en los hogares del medio rural que se tendrán que asumir desde los hogares, "precisamente el tipo de cuidado que el PP no asume", ha ironizado. "Es contradictorio lo que proponen con su modelo", ha advertido Domínguez a los 'populares' al mismo tiempo que ha constatado la falta de respuestas a la atención sociosanitaria primaria de forma ágil o la saturación de los CEAS.

"Con qué, si ustedes no invierten en I+D+i... cómo lo van a llevar a cabo?", se ha preguntado Domínguez que ha recomendado al PP que ponga cuerpo a sus políticas con alma, en referencia a las declaraciones de la consejera Alicia García.

El PSOE también ha dado el visto bueno a una iniciativa "lírica" con mucha "floritura" que "queda muy bien en el papel", en palabras de la procuradora Ana Muñoz de la Peña, quien ha acusado al PP de pretender tapar las vergüenzas de sus

"negligencias de años" para preguntar a la proponente por el cómo, cuándo, cuánto y, sobre todo, quién soportará el cuánto.

"No pasan de los anuncios, continúan sin que nada se haga efectivo", ha sentenciado De la Peña, que ha recordado que los recortes se han llevado la atención personalizada. "¿Qué fue de los hospitales sociosanitarios que tanto anunciaron?", se ha preguntado a modo de ejemplo para recordar que el PP no puede hablar de teleconsulta y monitorización a distancia o domótica cuando en muchas zonas no hay cobertura con una brecha digital insalvable en determinas edades.

"Gestionen para las personas y no para el escaparate de la prensa", ha sentenciado.

