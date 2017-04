Rodríguez Maniega renuncia a la primera línea de la política y no se presentará al congreso local del PP

Rodríguez Maniega ha confirmado que no se irá ahora, sino que esperará a que se elija nuevo presidente del PP de Avilés, algo que se hará en los próximos meses en un congreso aún por convocar. "Voy a continuar para garantizar un congreso limpio, que no sea un despacho de Oviedo el que lo elija, que sean los afiliados", ha dicho en rueda de prensa.

No ha querido hablar de quién podrá ser su sucesor al frente del PP local. "No tengo una libreta azul, como Aznar", ha dicho, pero sí ha descrito un retrato robot de cómo debería ser: "una persona que quiera ganar las elecciones en Avilés, que tenga experiencia en gestión y que sepa ganar elecciones. A quien me suceda le pido venga a ganar elecciones".

Rodríguez Maniega ha asegurado que el congreso autonómico del PP, en que se enfrentó a Mercedes Fernández y perdió, no ha influido en esta decisión. "La tomé hace meses, pero quería propiciar un cambio en el PP de Asturias", ha dicho y ha apuntado que ahora, a sus 52 años, "tengo la edad ideal para retomar la vida profesional y la política requiere mucho tiempo".

La presidenta del PP de Avilés ha asegurado que se va "con la satisfacción" de haber tenido el apoyo del partido local, "sin arrepentirme de nada" y queriendo "ser elegante, no quiero irme con polémica con nadie". Y ha apuntado que "llevo 14 años en política y eso es bastante. Algunos llevan mucho más y tienen que hacérselo mirar", ha dicho. En 2003 entró en el Ayuntamiento de Avilés como concejal y posteriormente fue diputada en el Congreso de los Diputados, durante dos legislaturas.

Consulta aquí más noticias de Asturias.