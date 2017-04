Más de la mitad de los futuros universitarios españoles aspiran a trabajar en el extranjero

Si el sueldo y las condiciones laborales son mejores, notablemente mejores, en el extranjero, quién no preferiría iniciar su carrera profesional en otro país. No debe pues extrañar que el 53,4% de los futuros universitarios prefiera trabajar en el extranjero frente al 46,6% que apostaría preferentemente por un empleo en España.



El dato es de una encuesta realizada por el Instituto Químico de Sarrià (IQS) entre más de 500 estudiantes preuniversitarios. El estudio revela que la mayoría, un 70,8%, se decantaría por trabajar en los Estados Unidos, seguido por Gran Bretaña con un 8,56% y Alemania con un 6,6%. Otros países mencionados por los encuestados han sido Australia, Canadá, Francia, Holanda, China o los Emiratos Árabes.



Las empresas más deseadas son Apple, Google, Inditex, Bayer y NikeAdemás, señala que la lista de "empresas más deseadas" por los preuniversitarios está encabezada por Apple (8,9% de los encuestados), seguida por Google (7,2%) e Inditex (5,9%). Por detrás se sitúan Bayer (5,1%), Nike (3,8%) y Danone (2,1%). El 'Top 10' de las empresas preferidas por los preuniversitarios se completa con Almirall, Basf, Seat y Repsol, todas ellas con porcentajes inferiores al 2%.



En este sentido, destaca el elevado interés por las empresas del ámbito de la química y la farmacia. "Si bien por separado los valores son modestos, al agrupar estas empresas (Bayer, Almirall, Basf, Repsol, etc) el porcentaje supera el 15%", explica la directora de Marketing del centro, Marta Tena.



Igualmente, la encuesta pone de relieve la existencia de un muy pequeño porcentaje de "futuros creadores de negocios". Entre los encuestados, se distingue el carácter emprendedor con un porcentaje de estudiantes que tienen como objetivo montar su propia empresa que sólo alcanza el 2,5%.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora: