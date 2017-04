Charlize Theron se disculpa por Twitter por no haber ido a 'El Hormiguero' con Pablo Motos

La actriz Charlize Theron, protagonista junto a Vin Diesel de Fast & Furious 8, tuvo que cancelar parte de sus compromisos de promoción de la película en España y regresar a Estados Unidos urgentemente el pasado día 6 de abril, después de recibir una llamada de urgencia.

Entre otros planes la actriz iba a asistir junto a su compañero al programa El Hormiguero, pero finalmente no pudo a causa de ese inesperado e "inaplazable" suceso que la hizo regresar, aunque Diesel sí acudió en directo al espacio de Antena 3.

"Charlize Theron iba a estar aquí esta noche, pero a las 5 de la tarde ha recibido una llamada y se ha tenido que ir a Estados Unidos por un compromiso inaplazable", decía el presentador Pablo Motos.

Ahora, la actriz ha utilizado Twitter para pedir disculpas y para adelantar que espera poder ir la próxima vez que visite España. "Pablo, lo siento, no pude estar contigo, pero espero verte la próxima vez que esté en España", escribía la actriz.

Pablo, so sorry I was not able to be with you @El_Hormiguero, but hope to see you next time I’m in Spain!!