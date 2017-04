Bustamante, sobre su ruptura con Paula: "Hay distanciamiento, pero no es definitivo"

El cantante David Bustamante ha hablado sobre su separación de la actriz Paula Echevarría, días después de que saltara la noticia, y aprovechando que pasa unos días de vacaciones en su tierra natal, Santander, acompañado por la hija de la pareja, Daniella.

Hasta la fecha, la pareja ha mantenido un discreto silencio sobre su situación personal. Mientras el cantante se retiraba a San Vicente de la Barquera y se refugiaba en casa de sus padres, Paula Echevarría continuaba con su agenda pública, pero restringiendo al máximo sus declaraciones a la prensa. A pesar de ello, en uno de sus últimos compromisos publicitarios se la vio al borde de las lágrimas.

Aunque no es la primera vez que Paula y David están en boca de todos por una presunta separación matrimonial (que jamás se ha llegado a confirmar ni materializar), sí parece que en esta vez hay visos de realidad. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que hace tiempo que no viven juntos, pero ha sido el cantante quien lo ha confirmado: "Sí, hay un distancimaiento pero no es definitivo", ha reconocido en declaraciones a los micrófonos de Sálvame recogidas por la revista Hola.

Sus palabras evidencias que Bustamante no ha tirado la toalla y espera poder recuperar a su mujer y la convivencia del matrimonio. Está por ver qué tiene que decir ella al respecto, que aún no ha dado su versión de los hechos.