Una joven realiza el currículum perfecto: triunfa en las grandes empresas, incluso en Google

Una joven estadounidense elaboró el currículum perfecto y con él ha conseguido ofertas de trabajo de Google, eBay y más de 20 startups.

Es obvio que a la hora de conseguir el trabajo que buscas es fundamental elaborar un buen curriculum, pues si llega a manos del reclutador de la empresa tendrás aproximadamente 6 segundos para dar una buena impresión y pasar a la siguiente etapa: la entrevista.

Según cuenta TICbeat, el nombre de la joven es Katie Simon, y desde que se graduó su principal objetivo fue conseguir un trabajo. Tal fue su empeño que la joven se negó a volver a su casa hasta lograr su objetivo.

Durante este periodo modificó y actualizadó constantemente su CV hasta lograr el resultado perfecto: consiguió ofertas de trabajo de Google, eBay y más de una veintena de startups, incluido Spotify, Buzzfeed, Venmo y Oscar.

Simon lleva el mundo de la empresa en la sangre, y es que con tan solo 14 años ya era emprendedora. Actualmente es la fundadora de More Money For Me, un proyecto a través del que ayuda a jóvenes a triunfar económica y profesionalmente. Simon ofrece asesoramiento para perfeccionar el currículum.

Según Simon, estas son las claves para crear el currículum perfecto:

Tu curriculum debe impactar al seleccionador: Debes imaginar el CV como el papel en el que escribirás las preguntas que te gustaría que te hicieran, cómo te gustaría impresionarles, y por qué quieres sobresalir sobre el resto. Recuerda, sobre todo, que debes destacar y ser atrayente.

Claridad: No te enrolles. Ve al grano y dedícate a incluir lo más importante.

Concisión: Facilítale la vida al reclutador. Un currículum debe ocupar una hoja, si ocupa más estás incluyendo información irrelevante.

Los resultados importan: Es importante mencionar tus resultados en los lugares en los que has trabajado. Cómo y por qué has hecho mejor a la empresa que ha contado con tus servicios.

Incluye tus proyectos: Si has realizado algún proyecto de interés, inclúyelo.

Es importante que puedan concerte mejor: Ya hemos dicho que el CV solo debe ocupar una hoja, pero es recomendable con incluyas links con tu perfil de Linkedin, Twitter o el de tu blog, si es que tienes.

Elimina lo antiguo, ya no es relevante: Para ahorrar espacio elimina lo que es antiguo y ya no vale. Lo que has hecho últimamente importa más.

La común tiende a no destacar: Lo dicho. Destaca, diferénciate, consigue que se fijen en ti por no ser uno más del montón.

Personaliza tu CV: Encárgate de modificar un poco tu CV dependiendo de a quién se lo envíes. Intenta encontrar qué puntos fuertes podrían ir bien con esa empresa a la que mandas tu CV.