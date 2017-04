El Gobierno concede el indulto a presos de Ponferrada, León y Salamanca con motivo de la Semana Santa

Tradicionalmente, las cofradías de penitentes solicitan esta medida de gracia para aquellos reos del ámbito de su provincia que cumplen los requisitos de cualquier indulto ordinario, en los que concurren razones de justicia, equidad o utilidad pública.

Este año se ha formalizado el indulto a penados identificas como S.D.F, de la Real Hermandad de Jesús Nazareno, de Ponferrada (León); S.Q.G, de la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía y de Nuestro Padre Jesús del Perdón, de Salamanca; y J.V.V. de la Cofradía del Santo Cristo del Perdón, de León.

Asimismo, se ha concedido el indulto a M.P.G.G, de la Hermandad del Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad y Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, de Sevilla; M.P.M, de la Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno 'Cristo de Medinaceli', de Madrid; E.R.R, de la Hermandad de Jesús Cautivo, de Oviedo; G.T.T, de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro, de Zaragoza.

VALLADOLID

En el caso de Valladolid, según ha explicado el secretario de la Cofradía de la Piedad, Jesús Jiménez, habían solicitado el indulto para varios presos que cumplen condena actualmente, pero este viernes no se les ha comunicado la aceptación de alguno de ellos.

No obstante, Jiménez ha explicado que ésto no tiene por qué implicar que no se conceda indulto alguno, pues se han dado casos en otros años en que éste se haya comunicado en el Consejo de Ministros que se celebra en la Semana Santa o incluso después de la misma.

En esa circunstancia, ha detallado el secretario de la Piedad, el preso recibe el indulto y queda en libertad, si bien no puede procesionar y empujar el paso 'La quinta Angustia', de Gregorio Fernández, en la Procesión de Penitencia y Caridad que se celebra el Jueves Santo.

El pasado año, un total de once presos obtuvieron en España la libertad en Semana Santa a petición de las distintas cofradías que pidieron su indulto al Ministerio de Justicia.

