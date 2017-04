Aprobada la ley de endeudamiento de 23 millones, con la abstención de Podemos

Los votos de PSOE, PP, IU, Foro y Ciudadanos han servido para sacar adelante la ley del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento, que contempla la inversión en Asturias de 22,9 millones, fruto de la décima adicional autorizada por el Gobierno de España en relación al objetivo de déficit.

El grupo de Podemos Asturias decidió finalmente abstenerse en la votación. Su portavoz, Emilio León, explicó que su intención no era la de bloquear la iniciativa, pero que tampoco estaban dispuestos a respaldar una ley que "no trae inversiones productivas ni permite ahorro de ningún tipo". Así, ha criticado al Gobierno de signo socialista por no decir claramente que cada vez se depende más de unas entidades bancarias que fueron rescatadas por los impuestos de todos los asturianos.

La diputada del PSOE Margarita Vega criticó la posición de Podemos, grupo al que acusó de "falta de compromiso" hacia unas inversiones que Asturias necesita. Previamente, la consejera de Hacienda, la también socialista Dolores Carcedo, había defendido la norma con el argumento de que la nueva norma sirve para repartir por todo el territorio la nueva flexibilidad en el déficit.

Carcedo ha insistido en que el Gobierno asturiano recurren al endeudamiento "con responsabilidad y rigor", siendo el Principado una comunidad de las menos endeudadas. Añadió que el Ejecutivo siempre busca las condiciones más ventajosas cuando se recurre a la deuda y renegocia las condiciones.

En el debate sobre la iniciativa los distintos diputados que intervinieron no evitaron referencias al trato que se da a Asturias por parte del Ejecutivo central liderado por Mariano Rajoy, incluido el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE). "¿Por qué se ha hablado de desbloqueo político? ¿Para esto? ¿Se ha desbloqueado a Mariano Rajoy o a la política?", se ha preguntado Llamazares, lamentando el descenso inversor en Asturias. Lo cierto es que Llamazares ha realizado un discurso un tanto pesimista, al interpretar que la ley que aprobaba el parlamento asturiano suponía una "inversión pírrica" en un contexto de recortes.

Vega, por su parte, ha criticado al Gobierno central, al que ha acusado de tratar mal a Asturias en lo que se refiere a la financiación autonómica y el objetivo de déficit . "Con un reparto más justo, tendríamos más recursos", ha lamentado.

Sin embargo, la diputada del PP Emma Ramos ha señalado que si se puede aprobar esta norma para acceder a 23 millones ha sido precisamente "gracias" al gobierno de Mariano Rajoy. Además, ha emplazado al PSOE a apoyar a nivel nacional los PGE de 2017 para conseguir que Asturias no pierda el incremento del 2,1% en la financiación autonómica.

RECHAZADA LA ENMIENDA DE FORO

Mientras, desde Ciudadanos han apoyado la ley de endeudamiento, aunque ha considerado que sólo suponga un "empujoncito" al desarrollo económico que tanto necesita Asturias. Ciudadanos fue el único partido que apoyó una enmienda de Foro que sería a la postre rechazada por el resto de grupos.

La citada enmienda pedía la supresión de una disposición incluida en la ley que señala que los créditos que se encuentren disponibles el 1 de diciembre de 2017 podrán destinars3e a financiar otros gastos. La diputada de Foro, Cristina Coto, ha dicho que ve en esa disposición una "puerta de atrás" y una "trampa" para que el Gobierno termine gastando el dinero en lo que quiera. El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, coincidió con Coto y consideró la enmienda pertinente ante el peligro de que el crédito "se quede a mitad de ejecución por cuestiones burocráticas o políticas".

