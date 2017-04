Los presupuestos de la Comunidad, adelante gracias a dos diputadas de baja del PP

El pleno de la Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad de los presupuestos regionales de 2017 por dos votos de diferencia, al asistir finalmente las dos diputadas del PP de baja médica y ausentarse un parlamentario del PSOE-M debido a un problema familiar.

Las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos presentadas por PSOE-M y Podemos han sido rechazadas con los 65 votos en contra de los diputados del PP y Ciudadanos.

Finalmente, ha asistido al pleno minutos antes de que finalizara el debate la parlamentaria del PP Elena González-Moñux, de baja médica por depresión tras haber denunciado por acoso laboral al portavoz popular en la Asamblea, Enrique Ossorio.

Su compañera Isabel Redondo, también de baja médica, ha llegado a la Asamblea en taxi poco después de las 13 horas visiblemente molesta y con dificultades para caminar.

El que no ha asistido, a pesar de que inicialmente se contaba con él, ha sido el diputado del PSOE-M Daniel Viondi, debido a un problema familiar, lo que ha hecho que las votaciones se salden con dos votos de diferencia al sumar los diputados socialistas y de Podemos 63 escaños.

Redondo llegó en taxi

Isabel Redondo, recién operada, llegó con síntomas de dolor. Allí le esperaba la diputada de su grupo Sonsoles Aboín, que le ha acompañado agarrada del brazo hasta la puerta del Pleno donde continuaba el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos con la segunda intervención de la consejera de Economía, Engracia Hidalgo.

"Me encuentro mejor, todavía convaleciente porque la herida no ha cicatrizado. Pero bueno, este momento requería un esfuerzo y aquí estoy", ha declarado a los medios. Además, se ha quejado en lo que al voto telemático respecta, y es que el mismo, que facilitaría la participación en estos casos, no está implantando en la Asamblea de Madrid.

"Hubiera agradecido a los grupos de la oposición vivamente que hubieran facilitado el voto telemático. Para mí ha sido un poco angustioso, corría el reloj, la fecha se acercaba y eso te genera cierto agobio, pero aquí estoy", ha dicho Redondo.

