Ricky Martin actuará el 3 de junio en Gijón

Tras el éxito de 'La Mordidita', tema incluido en su último álbum, el pasado 23 de septiembre sacaba a la venta 'Vente Pa'Ca' un nuevo single en colaboración con Maluma que se ha convertido en uno de los hits en lengua española del 2016.

Ricky Martin llega con un espectáculo que cuenta con juegos de iluminación, diseñados con más de 150 luces móviles y cinco pantallas de vídeo de alta definición; una moderna escenografía en sincronía con el aspecto visual y musical; cambios de vestuario y vibrantes coreografías, complementan la proyección escénica del artista.

Éxitos como 'Come With Me', 'She Bangs', 'La Mordidita', 'Tal Vez', 'Livin' la Vida Loca' 'Pégate', 'Adiós', 'La Bomba', 'Cup Of Life', 'Asignatura Pendiente' y su reciente 'Vente Pa' Ca', entre otras, son parte del repertorio que sus seguidores podrán disfrutar en esta nueva gira.

Además, el cantante aprovecha cada cita con el público para afianzar su lucha contra la trata humana, una gestión humanitaria que canaliza a través de la fundación con su nombre y cuya prioridad es trabajar por el bienestar de la niñez en riesgo por medio de programas que fomentan la educación, la salud y la justicia social.

