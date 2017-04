Ciudadanos ve "decepcionante" la partida destinada al municipio

Según ha señalado a través de una nota de prensa, en el proyecto hay "ausencias notables" como la ampliación del puente Nicolás Soria. No obstante, Pacho ha apuntado que, por lo que han constatado hasta la fecha, que se presupuesten partidas económicas no quiere decir que después se ejecuten obras.

"Desde el Grupo Municipal consideramos que la defensa de la ciudad no puede ser una cuestión puntual, tiene que ser una pelea continua. Hay que velar porque lo presupuestado se ejecute y eso no lo han hecho ni el PP ni el tripartito", ha dicho Pacho.

"Si desde el propio

tripartito no solicitan las inversiones que necesita la ciudad o incluso se consideran no prioritarias y se pide que se eliminen, como hizo Podemos con las partidas de los presupuestos regionales para los accesos al HUCA, poco pueden exigir al Estado. Una ciudad que no invierte en sí misma poco puede esperar de inversiones ajenas", han criticado desde Ciudadanos.

Consulta aquí más noticias de Asturias.