El Gobierno ve "resuelta" la crisis en Murcia tras la "generosidad" de Sánchez: "No hagamos de esto una gran hoguera"

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, considera que se ha resuelto la crisis

abierta en Murcia tras la "gran generosidad" mostrada por Pedro Antonio Sánchez. Dicho esto, ha pedido no hacer de este asunto "una gran hoguera".

Así se ha pronunciado un día después de que Pedro Antonio Sánchez haya presentado su dimisión como presidente del Gobierno de Murcia para evitar un "tripartito" en la región de PSOE, Ciudadanos y Podemos. Su sustituto al frente del Gobierno regional será el coordinador del PP murciano, Fernando López Miras.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, tras responder a la preguntas de control de la oposición, Méndez de Vigo ha indicado que la presunción de inocencia, igual que la libertad de expresión, es un derecho constitucional y es "bueno" que "todos" respeten esos derechos. "Sería bueno que eso lo tuviéramos muy en cuenta", ha dicho.

Preguntado entonces si cree que no se ha respetado esa presunción de inocencia en el caso de Pedro Antonio Sánchez, el ministro ha afirmado que el ya expresidente de Murcia está investigado por el llamado 'caso Auditorio' pero no se le ha abierto juicio oral.

"Por tanto, mientras no se abra juicio oral y alguien no esté sentenciado y la sentencia no sea firme, toda persona se presume inocente. Es evidente que eso es así", ha afirmado Méndez de Vigo.

"SE HA RESUELTO FAVORABLEMENTE PARA LOS MURCIANOS"

Dicho esto, ha subrayado que este tema "ya está resuelto". Es más, ha indicado que "se ha resuelto políticamente con una gran generosidad por parte de Pedro Antonio Sánchez". "Es bueno también que cambiemos las aguas y que no hagamos de esto una gran hoguera", ha apostillado.

El portavoz del Ejecutivo ha insistido en que ahora se trata de "trabajar", una vez que este asunto "se ha resuelto favorablemente para los murcianos", dado que "no tenía ningún sentido" que los partidos que habían perdido las elecciones "fueran al Gobierno" regional.

A su entender, Murcia está en la "buena senda económica", igual que el resto de España. "Y creo que de eso es de lo que se trata, de crecer económicamente y de crear empleo", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Murcia.