Escuelas Católicas reconoce con sus premios la labor de personalidades, entidades, colegios y docentes

El Colegio Jesús y María de Valladolid fue el escenario hoy de la entrega de galardones de los Premios Escuelas Católicas Castilla y León 2017. Estos premios sirven, según han recalcado fuentes de la organización, "para reconocer la labor de centros educativos y docentes y hacer visible el trabajo y esfuerzo que dedican todos los profesionales pertenecientes a la organización de centros concertados católicos de la región".

Escuelas Católicas Castilla y León premia a estas personas e instituciones "para reconocer su esfuerzo en este objetivo común que nos define a como institución y para animar a los demás a seguir su camino y adaptarlo a cada una de nuestras obras educativas", comentó el Presidente de Escuelas Católicas Castilla y León, Máximo Blanco Morán.

Además, junto a la Reina Doña Sofía, centros y profesores, la Fundación Once también recibió uno de los galardones, el Premio Especial, que fue recogido por el Delegado Territorial de la Once en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, en un evento que se realizó en el salón de actos del Colegio Jesús y María y que contó con la actuación del coro de niños del propio colegio vallisoletano.

Ismael Pérez, en nombre de la Fundación Once, quiso agradecer el premio recibido, que quiso dedicar a las personas que trabajan en la Once. "Es una historia de muchas personas que llevan mucho tiempo trabajando en el ámbito educativo y social, desde que nació la Once hace 78 años. Además, la educación de nuestros niños fue lo primero que nos propusimos en nuestro inicio, el primer servicio social que creó la Once fueron sus colegios, ya que si no podemos educar a nuestros niños nunca podrá serán ciudadanos de primera", ha explicado el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León.

Estos galardonados de 2017 han reconocido también la labor de tres centros educativos como el Colegio Sagrada Familia Siervas de San José (Salamanca), Colegio Madres Concepcionistas (Burgos) y Colegio Jesús y María (Valladolid) y de los docentes Roberto Ranz Torrejón, del Colegio Marista Liceo Castilla de Burgos, Javier Ramos Sancha y Julián Sanz Mamolar, ambos del Colegio San Gregorio La Compasión de Aguilar de Campoo; y Manuel Sirgo Álvarez, del Colegio Divina Pastora de León.

El presidente de Escuelas Católicas Castilla y León, ha destacado que todos los premiados "representan un alto nivel de dedicación a la educación, por uno u otro motivo, por su innovación, su creatividad, su constancia, su búsqueda incansable de la calidad educativa, por su activa difusión de la educación".

El presidente también comentó, como una de las principales razones de la existencia de estos premios, los "valores que están en el alma de Escuelas Católicas", al tiempo que ha señalado a los premiados como reflejo "de esta gran comunidad que persigue una buena educación de calidad y valores, fundamentada en principios evangélicos y destinada a conseguir una formación académica y humana completa".

