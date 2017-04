València, sin ayuda al transporte frente a los 126 millones de Madrid y los 108 de Barcelona

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado este martes "enfadado, realmente enfadado" ante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que reducen la partida destinada a la ciudad en 20 millones de euros, al pasar de 169 millones de euros en 2016 a los 149 millones previstos para este año.

En concreto, el proyecto de Presupuestos, ha subrayado, contempla "cero euros" para el contrato-programa que tendría que ayudar a financiar el transporte metropolitano de València (autobús y metro, fundamentalmente), frente a los 126 millones de Madrid, los 108 de Barcelona (que aumenta así 10 millones más respecto al año pasado), o los 25 de Canarias, "cuando se calcula que en València le tendrían que corresponder como mínimo 40 millones de euros", ha comparado el alcalde. Todo ello pese a la creación de la Agencia Metropolitana del Transporte, organismo que debería recibir estas ayudas.

El primer edil ha tachado de "impresentable" e "intolerable" que el Gobierno de Mariano Rajoy "continúe ninguneando a los valencianos". "Si ya no teníamos nada el año pasado, nos bajan 20 millones todavía", ha lamentado.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios durante su visita al Centro San Juan de Dios de Servicios Sociales, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya presentado los PGE para 2017.

Ribó se ha preguntado "qué han hecho estos señores del PP y de Ciudadanos" y ha cuestionado que tanto el portavoz del grupo municipal de Cs, Fernando Giner, como "los señores del PP" hayan aprobado estos presupuestos. "Después de haber firmado demandas de presupuestos y después que nos encontremos con esto?", ha censurado.

"Nosotros, sinceramente, -ha confesado- esperábamos ver algo, pero ver que nos bajan encima la porquería de inversiones territorializadas que teníamos, que todavía bajan 20 millones... ¿aquí qué pasa?", ha remarcado.

En su opinión, "parece que otra vez el PP y ahora con el apoyo de Ciudadanos no se han acordado en absoluto de lo que pasa en esta ciudad. Una pésima noticia", ha señalado.

El primer edil ve "una tomadura de pelo" a los valencianos y una "discriminación evidente y contrastable con los números en la mano" la inversión del Estado para València: "No hay nada para el contrato-programa; no hay nada para el paso de Corredor Mediterráneo por la ciudad de València ni para el soterramiento de las vías, ni para el Túnel Pasante, ni para la estación definitiva; no hay nada para la deuda del Consorcio de la Copa del América; las partidas de Cultura bajan... y si comparamos a València en su conjunto con otras ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla, es intolerable".

A la cola de España en Cercanías

Así se ha preguntado "¿de qué sirve la palabra dada por los regidores de PP y Ciudadanos en el Pleno del Ayuntamiento cuando reclaman financiación para estas cuestiones?"

La financiación del servicio de tren de Cercanías para València "también es un desastre: Rajoy nos sitúa a la cola de España con un raquítico millón de euros que se atreve a reducir respecto al año pasado", frente a los 329 millones de Madrid, los 181 de Málaga, los 175 de Asturias, los 148 de Barcelona o los 51 de Sevilla. "Es más, la alta velocidad continúa sin invertir ni un euro en la mejora de estaciones, cuando tenemos todavía pendiente la estación definitiva del Parque Central, y para el Corredor Mediterráneo destinan 2 millones, siendo una infraestructura capital para nuestra economía".

Ribó se ha referido también al Consorcio Valencia 2007, donde "baja la dotación por tercer año consecutivo, pero es que además no destinan ninguna partida para el pago de la deuda de la Copa América, aquella que según el PP no nos tenía que costar ni un duro, pero que arrastra una deuda de más de 400 millones. Un acontecimiento internacional, que el gobierno central paga con las Expos de Sevilla y Zaragoza, o con los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero que a València le niega".

Y si hablamos de infraestructuras culturales, "la cosa está peor que el año pasado", ha dicho Ribó. El Palau de Les Arts "continúa, con 0'6 millones de euros, a años luz de sus competidores directos que son el Teatro Real de Madrid (9'39 millones), el Teatre del Liceu de Barcelona (7'11 millones) o el Teatro de la Maestranza de Sevilla (1'68 millones)". Lo mismo pasa con el IVAM "que con no llega a doscientos mil euros se encuentra lejos de la financiación que reciben el Reina Sofía (más de 42 millones), el Thyssen (más de 5 millones), o el MNAC (más de 2 millones) y el MACBA (más de 1 millón) de Barcelona". La segunda pinacoteca de España, el Museo de Bellas artes San Pío Quinto de València "tampoco merece la atención del gobierno de Rajoy, que prefiere financiar otros museos".

Imposibilidad de contratar personal

Joan Ribó ha criticado que la Disposición Adicional 92 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado solo habla de reinvertir los remanentes de tesorería de los ayuntamientos en inversiones que no implican la contratación de personal, es decir, "nos quitan la posibilidad de fomentar la creación de ocupación, y limitan la capacidad municipal de invertir allá donde es necesario".

A las críticas que ha hecho el alcalde se ha sumado el concejal de Hacienda, Ramon Vilar, quien también ha mostrado su "indignación" porque los PGE de 2017 "significan una pérdida de peso específico de la Comunitat Valenciana".

