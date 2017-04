Martínez Maíllo (PP) a los firmantes de la moción: "Nos vemos en las urnas en 2019"

Martínez Maíllo cree que la moción de censura "va a volver en contra de aquellos que la han presentado" y que la "rabia de los afiliados del PP por esta injusticia, se va a convertir en ganas de seguir trabajando por la Región de Murcia" y se va a demostrar en las próximas elecciones.

Ha lamentado que se esté "arrasando" con la presunción de inocencia, y ha considerado que "no es justo" lo que está pasando. "No podíamos permitir que el señor González Tovar, que no lo quieren ni en su casa, fuese presidente de la Comunidad", ha defendido.

Pedro Antonio Sánchez tomó ayer la decisión personal de dimitir "ante una ya casi segura moción de censura inquisitorial, que sólo pretendía quitar a Pedro Antonio Sánchez y al PP, a pesar de no haber ganado las elecciones". De esta forma, se respeta la elección de los murcianos en las urnas.

A su juicio, la dimisión es "un acto de generosidad", y ha anunciado que seguirá siendo presidente del Partido Popular de Murcia y diputado en la Asamblea regional.

Martínez Maíllo no descarta que Pedro Antonio Sánchez vuelva a presentarse a las elecciones en un futuro, ya que considera esta situación "absolutamente injusta" y no tiene ninguna duda de que esos procesos judiciales "van a acabar en archivo". "A partir de ahí, es el PP de Murcia quien tiene que tomar la decisión y nosotros siempre hemos apoyado al partido regional".

Sobre el nuevo candidato a presidente de Murcia, Fernando López Miras, Martínez Maíllo considera que es "un gran acierto". Es conocido desde hace mucho tiempo por el PP nacional y, además, ha obtenido el apoyo unánime de todo el partido regional.

Ha insistido en que lo importante es que "se va a respetar la voluntad de los murcianos", y ha recordado que el PP se quedó a tan solo un escaño de la mayoría absoluta en la Asamblea regional.

Finalmente, confía en que haya un gobierno del PP con apoyo de Ciudadanos, "lo contrario sería un disparate descomunal, sumado a otros disparates que ya han ocurrido".

Consulta aquí más noticias de Murcia.