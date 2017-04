El Ayuntamiento de Salamanca triplica las ayudas por nacimiento o adopción, que pasarán de 300 a 900 euros

Así lo ha dado a conocer la concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cristina Klimowitz, quien ha anunciado que la cuantía por benefactor se triplicará con este nuevo escenario, ya que pasará de los 300 a los 900 euros.

La edil ha recordado que el Ayuntamiento de Salamanca puso en marcha en el año 2008 una línea de ayudas por nacimiento o adopción que se fue consolidando con el paso del tiempo y que se amplió el año pasado con la destinada a mujeres embarazadas y madres con hijos menores de tres años a su cargo, para gastos de alimentación, medicación, guardería, ropa y artículos de bebé.

Y con el fin de "seguir apoyando a las mujeres embarazadas y considerando las diferentes situaciones familiares, así como la necesidad de afrontar los gastos que conlleva hacer frente a las necesidades de un menor en la familia", el Consistorio ha planteado "la integración y ampliación de las citadas líneas".

Por ello ha modificado los requisitos de acceso a estas ayudas, al objeto de hacerlas "más accesibles y así llegar al mayor número de familias posible" al eximir del cumplimiento de antigüedad en el empadronamiento a personas víctimas de violencia de género y solicitantes de protección internacional.

También, el Ayuntamiento de Salamanca ha flexibilizado el baremo para la concesión de ayudas por hijo nacido o adoptado con el fin de beneficiar a más familias. De este modo, ha continuado, la Institución establece que pueden acceder a ellas las familias cuyos ingresos, según su número de miembros, estén entre tres y cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional.

REQUISITOS

En concreto, los ingresos de las familias de seis miembros no puede superar cinco veces el SMI; las de cinco no pueden superar 4,5 veces el SMI; las de cuetro no pueden superar cuatro veces el SMI; las de tres no pueden superar 3,5 veces el SMI; y las de dos no puede superar tres veces el SMI.

Por otro lado, para quienes hayan resultado beneficiarios en la presente anualidad, el Ayuntamiento completará la diferencia entre la cuantía concedida (300 euros) y la prevista para la presente convocatoria (900 euros), ha recordado.

