Un fallecido y 25 heridos en los 20 accidentes durante este fin de semana en las carreteras de la Región

Así, la Guardia Civil y las policías locales realizaron un total de 2.105 pruebas de alcoholemia, de las que 72 dieron positivo, por lo que el porcentaje de alcoholemia en vías interurbanas fue del 1,99 por ciento.

En cuanto a las causas probables de accidentalidad se encuentra el alcance (4), el cambio de carril sin precaución (3), no respetar la señal de stop (2), salida de la vía (2), embestida por no respetar la prioridad (2), no respetar semáforo (2), distracción por alcoholemia (1), distracción (1), no respetar la prioridad de paso (1), no ceder el paso (1) y cruzar antirreglamentariamente la calzada (1).

El siniestro mortal ocurrió el domingo a las 11.30 horas en el punto kilométrico 15 de la RM-C1, en el término municipal de Mula, y consistió en una salida de la vía y vuelco de un tractor agrícola, resultando muerto su conductor, de 67 años.

Consulta aquí más noticias de Murcia.