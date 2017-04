El Ayuntamiento de Valladolid apoyará en el Pleno la regulación de la educación social como profesión

Esta será una de las propuestas que se llevarán al Pleno municipal correspondiente al mes de abril, en el que sólo se debatirán cinco mociones más -una de Ciudadanos, otra de Sí Se Puede y tres más del Grupo Popular-.

A propuesta de Valladolid Toma la Palabra, a la que se han sumado todos los grupos políticos, se aprobará una moción para apoyar la regulación de la educación social como profesión estable, dotada de un cuerpo de conocimientos distintivos y específicos provenientes de la investigación científica y el desarrollo teórico de la pedagogía social, plasmados en la formación de diplomatura o grado.

Además de manifestar el apoyo del Ayuntamiento a la Educación Social como profesión que cubre necesidades y demandas de la ciudadanía y genera cambios sociales a través de la educación, se insta al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la creación de una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social. Igualmente, se acuerda dar traslado de los acuerdos al Consejo General de Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales y al de Castilla y León.

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid llevará tres mociones al Pleno. En la que se debatirá en último lugar en la sesión vuelve a intentar lograr un acuerdo para que la Corporación apoye un proyecto de soterramiento de las vías del tren en la ciudad en lugar de una integración en superficie en base a su posición de que es viable económicamente, con un coste total de 833 millones de euros, de los cuales el Consistorio tendría que aportar algo más de 200.

En las otras dos planteará propuestas para el programa de inversiones financieramente sostenibles de 2017 y reclamará agilizar la permuta de la parcela de Padres Paules situada junto a la de la Antigua Hípica, en la que se han celebrado las dos últimas concentraciones moteras invernales de la Fiesta de la Moto en 2016 y Pingüinos 2017.

Por su parte, el Grupo Municipal de Sí Se Puede pedirá en su moción el estudio y cobro por parte del Consistorio de la tasa de aprovechamiento de dominio público a las empresas energéticas, tal y como lo hizo recientemente en la Diputación provincial.

En el texto de la moción recuerdan que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que las empresas eléctricas, de gas, de agua e hidrocarburos deben pagar un 1,5 por ciento de su facturación en el término local a los municipios a los que suministran por aire, suelo o subsuelo. Asimismo, en su artículo 20 también establece, como hecho imponible, la ocupación de las instalaciones que atraviesan los municipios aunque no les suministren, tasa que no obstante los ayuntamientos que la recogían en sus ordenanzas no han recaudado por no estar reconocida o ser considerada desproporcionada por parte de las empresas.

Asimismo, el Grupo Municipal de Ciudadanos plantea una moción para la mejora de la accesibilidad del transporte público. En ella, solicitará al Ayuntamiento que realice "un diagnóstico sobre la accesibilidad del transporte público en nuestra ciudad", así como un programa de "intervenciones para eliminar cuanto antes las barreras existentes", ha indicado Vicente, con el objetivo de garantizar la accesibilidad de todas las líneas de Auvasa.

