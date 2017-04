Aliaga destaca el compromiso del PAR con "el progreso de Aragón y de Europa"

el compromiso de la formación regionalista con el progreso de Aragón en Europa.

Además, mediante una declaración europeísta de su Consejo Territorial, el PAR ha expresado un "rotundo apoyo" al impulso y mejora de la Unión Europea. A esta iniciativa han asistido más de 250 participantes, entre los que se encontraban empresarios y representantes de las entidades que los agrupan.

Los actos, inscritos en el programa del 40 aniversario del PAR, han consistido en tres mesas redondas y una conferencia, centrada en infraestructuras, que ha contado con la intervención del presidente de CEOE Aragón, Fernando Callizo.

Los debates han incluido referencias a los sectores aragoneses con futuro, con el director general de Grupo Gaypu, Roberto Garzo; el presidente de la Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón, Rodolfo Bernad; el CEO-Director gerente de Diversis Corporación, Enrique Guarné; el presidente de ASAJA Huesca, José Fernando Luna; el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo Huesca, Roberto Pac; el director general de Podoactiva, José Víctor Alfaro, y el presidente de la Cámara de Comercio de Huesca, Manuel Rodríguez Chesa.

También se ha analizado la presencia de Aragón en Europa y en el mundo, con el presidente de CEOS-Cepyme Huesca, Carlos Bistuer; el director de Relaciones internacionales de CEOE Aragón, Jorge Alonso, y el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, José Víctor Nogués.

UNA EUROPA MÁS FUERTE

"Frente a circunstancias como el Brexit o las corrientes antieuropeístas, ante el proceso tan complejo en que estamos, el Partido Aragonés se reafirma en una Europa más fuerte porque es el lugar al que pertenecemos y es donde está nuestro futuro, el futuro de Aragón", ha dicho Aliaga.

Para el presidente del PAR, "no se podría entender la situación económica, política y cultural de Aragón sin la Unión Europea. Aragón tiene que conseguir que Europa fuerte porque garantiza la unión de voluntades y favorece la actividad económica y el empleo. Necesitamos infraestructuras bien conectadas y estar metidos en el corazón de las instituciones europeas para que sus políticas vayan en beneficio, en todos los órdenes, de Aragón y los aragoneses".

Aliaga, en su intervención de clausura, ha recogido las demandas planteadas durante la jornada en cuanto a las políticas europeas y también aragonesas y españolas, para afirmar que "este partido tiene un gran trabajo que hacer por delante" por lo que ha pedido a los representantes del PAR en las instituciones que tomen "nota".

"Necesitamos gente que escuche a la gente y, por ejemplo, apoye la vocación y valores de estos empresarios por crear empleo, por permanecer en el territorio a pesar de las dificultades, de invertir y reinvertir los beneficios en Aragón aunque se les ofrezcan más ventajas en otras lugares", ha sostenido.

LEALTAD

Ese compromiso con la Comunidad, le ha servido al presidente del Partido Aragonés para establecer un paralelismo con el espíritu fundacional del PAR, "de lealtad con Aragón y con los aragoneses, de hombres y mujeres al servicio de Aragón, de entusiasmo y dedicación a trabajar por Aragón, que debe impregnar a este partido nuevamente en esta renovación, para que sea la fuerza política principal de los aragoneses".

"Es a lo que tenemos que aspirar. No nos va mal esta reflexión de estos cuatro años, después de dos décadas, como una 'legislatura sabática' para que se compruebe que hace falta el PAR, porque cuando falta el PAR del gobierno, Aragón no funciona. Tenemos que hacer legislaciones de amplia base, no escoradas. Sólo hay una forma de avanzar, remando hacia el centro y al frente".

Aliaga ha afirmado que el PAR "está preparado para cumplir otros cuarenta años" a partir de "este nuevo impulso vital que tiene este partido".

En la jornada, con las exposiciones de los participantes, se ha remarcado el potencial de desarrollo, empleo y competitividad de Aragón en el contexto europeo y en numerosos ámbitos de actividad económica, aunque también se ha destacado determinadas carencias y reivindicaciones, especialmente en infraestructuras.

DECLARACIÓN EUROPEÍSTA

Con una reunión previa a los actos, el Consejo territorial del Partido Aragonés, máximo órgano del PAR aparte de su congreso, ha aprobado una Declaración europeísta que ha sido expuesta en la jornada por el secretario general, Joaquín Serrano, tras la presentación a cargo del presidente intercomarcal de Huesca, Jesús Guerrero.

En este manifiesto, el PAR reconoce los vínculos de Aragón con Europa, históricos y de civilización, fortalecidos con la entrada de España en la UE pero también la desafección actual y la situación de desesperanza de amplios colectivos sociales, así como la debilidad mostrada por las instituciones europeas y los errores cometidos.

En esta situación, de cara al presente y al futuro, ante retos como la globalización, el terrorismo, la superación de la crisis, el nuevo proteccionismo o el Brexit, el Partido Aragonés considera que "la respuesta tiene que ser más y mejor Europa" con "una apelación serena, responsable pero también ilusionada desde Aragón a favor de la Unión Europea, de la confianza en Europa, pensando en el porvenir inmediato de todos los aragoneses y en las venideras generaciones".

"Destruir la Unión Europea no es una opción. Contribuir a su consolidación y calidad es nuestra propuesta. Queremos mejorar Europa". Para ello, el Partido Aragonés reclama a la Unión "un ejercicio ambicioso para reafirmar su personalidad y dotarse de unidad y alma, para renovar ideales", en especial hacia los más jóvenes, profundizando en la Democracia y el principio de subsidiariedad, "acercando la toma de decisiones a los ciudadanos, contando con medidas necesarias y factibles como ampliar el papel de las regiones y euroregiones".

"Con ese fin, España tiene también que adoptar determinaciones internas como la circunscripción autonómica para las Elecciones al Parlamento Europeo que aproxime los representantes a los electores y garantice la pluralidad." Además, "la Unión tiene que resolver y agilizar la puesta en marcha de los sucesivos planes de inversiones, particularmente en infraestructuras".

