Pedro Antonio Sánchez: "no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir exigiendo el agua que Murcia necesita"

El presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, ha asegurado, en el acto conmemorativo del 38º aniversario del Trasvase, que "no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir exigiendo el agua que Murcia y que el sureste de España necesita, y la queremos para seguir trabajando, generando más oportunidades, más futuro, mayor progreso y bienestar".

"Este es un Gobierno que no corrige, que no da virajes, que no cambia de opinión cada cinco minutos y que tiene una estrategia clara", ha señalado Sánchez, quien ha afirmado que el camino a seguir "es el que estamos recorriendo juntos".

Ha destacado que los regantes van a tener el Gobierno regional "siempre ahí, donde podamos ayudar, pero siempre a vuestro lado", y ha garantizado que ni su Ejecutivo ni él van a fallarles, porque "eso es fallar a mi conciencia, y a eso no estoy dispuesto a renunciar", ha aseverado.

En el acto organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) con motivo del aniversario del trasvase, Sánchez ha considerado que "queda mucho camino por recorrer y mucha batalla que dar" pero "también nos tenemos que sentir orgullosos de lo que hemos hecho", ya que "hemos hecho las cosas bien con los mínimos recursos".

En este sentido, ha avanzado que "vamos a seguir trabajando" para convertir en definitivas las medidas que han sido paulativas a través de decretos de emergencia ante una situación extraordinaria. Ha puesto como ejemplo los decretos de sequía que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy y que ha ido prorrogando.

Gracias a todas las gestiones realizadas, se ha conseguido que objetivos que hace algunos años eran "implanteables", como bonificar el agua desalada, "hoy son una realidad". Ha reconocido que "no es suficiente", y ha insistido en la necesidad de convertir estas medidas en "definitivas" para que aseguren el agua que necesita la Región "de una forma complementaria".

Todo ello, en el marco de una solución "global y solidaria" a través de un gran Pacto Nacional del Agua que "asegure este recurso a todos los españoles en las mismas condiciones y con rentabilidad, vivan donde vivan, porque es elemental para nuestro desarrollo". Su objetivo es que consiga el mismo estatus que otros recursos "elementales" como la energía.

"Los murcianos no queremos una gota de agua a costa de otro español, sino que todos tengamos esa gota de agua asegurada vivamos donde vivamos, porque en España hay capacidad para garantizar el agua a todos", según Sánchez, quien ha señalado que hay que exigir a "todos" en el Gobierno, en el Congreso y en el Senado "que se pongan manos a la obra y hagan posible en esta legislatura, no más, un gran Pacto Nacional del Agua".

RECLAMA "ALTURA DE MIRAS"

Sánchez, quien ha tenido un recuerdo emocionado hacia el ex presidente del Scrats, José Manuel Claver, ha reivindicado "alzar de nuevo una voz unánime con la que todos nos sentimos identificados, exigiendo mucho más que un bien para la Región de Murcia, para el sureste español o para los que creemos en una España de todos", que es el "agua".

Ha reclamado "altura de miras, política de Estado, decisiones con mayúsculas, responsabilidad y categoría política" para el agua. "Es verdad que es necesario también para otras cosas, y en estos momentos también, pero hoy vamos a hablar de agua", ha señalado el rpesidente, porque este recurso "sigue siendo un objetivo irrenunciable".

Ha puesto en valor "el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años" y ha reivindicado que "hemos hecho los deberes" porque "cuando uno exige soluciones de otros, tiene que ir con la cartilla limpia, es decir, después de haber hecho todo lo posible". Y en los temas del agua, ha insistido en que "hemos hecho los deberes" pero "hay que seguir explicándolo con la fuerza de la coherencia".

Asimismo, ha señalado que la Región es "líder mundial" en depuración de agua, y "no solo hemos sabido invertir mil millones de euros en los dos planes regionales de saneamiento", sino que "esa depuración se llama reutilización" y, a día de hoy, "todo el agua depurada se puede reutilizar para nuestros regadíos".

"Estamos convirtiendo cada gota de agua en una gota de oportunidad y en un instrumento esencial para nuestro presente y nuestro futuro", según Sánchez, quien ha señalado que la Región ha hecho los deberes, ya que "hemos organizado la cuenca y tenemos los datos que evidencia un déficit de cuenca reconocido por todos", y nadie discute que el escaso recurso de que dispone la Región "se aprovecha como en ningún otro lugar del mundo".

Y es que exportar ocho de cada diez frutas y hortalizas fuera del país, como hace la Región, significa "crecer fuera para ser más fuertes dentro", y ha recordado que hay más de 100.000 empleos que se mantienen gracias a la gestión del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

"Todavía hoy sigue viniendo gente de fuera buscando una oportunidad de empleo aquí y nadie va a un sitio que cree que no tiene futuro", ha precisado el presidente murciano, quien señala que la Región sigue viéndose como una "potencia agrícola", a pesar de contar con "muy poca agua".

En este sentido, ha reclamado "solidaridad" porque España es un país que "reconoce a todos sus habitantes, que los trata desde la igualdad y porque cree que no podemos crecer unos a costa de otros". Al contrario, ha señalado que una política de Estado significa "dar a todos las mismas oportunidades para crecer" y para compartir un recurso "que es de todos".

"EL TRIPARTITO, UN FRACASO PARA EL AGUA"

Al acto también ha acudido la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, que se ha referido a la moción de censura que se debatirá la semana que viene en la Asamblea Regional.

Al ser preguntada por este asunto en un contacto con los medios de comunicación, Martínez-Cachá ha afirmado que el Gobierno regional lo afronta "con una hoja de ruta clara" y con un presidente "con las ideas clarísimas sobre lo que necesita esta Comunidad".

En este sentido, se ha preguntado "qué pasaría con ese tripartito en materia de agua" ya que PSOE, Podemos y Ciudadanos "solo tienen una cosa en común, que es la obsesión por el presidente Pedro Antonio Sánchez". En materia de agua, afirma, cada uno "tiene un discurso que ni siquiera se mantiene entre distintas comunidades".

Por eso, ha aventurado que sería "un auténtico fracaso" para la Región de Murcia, porque todos los murcianos "entienden que, sin agua, esta Región no tiene futuro". Frente a ello, afirma que el PP y Pedro Antonio Sánchez "tienen claro dónde tenemos que ir en materia de agua", y los demás "tienen claro que quieren acabar con el presidente".

"Nuestro presidente, Pedro Antonio Sánchez, es y será el mejor director de este proyecto de la Región y del proyecto en materia hídrica", ha remarcado al ser preguntado por un posible candidato alternativo.

Finalmente, Martínez-Cachá ha reivindicado que el trasvase es "vital" para la Región, ya que "lo que somos viene marcado por la transformación que ha supuesto el acueducto". Nosotros, ha añadido, "necesitamos el agua para convertirla en puestos de trabajo" y ha reiterado el compromiso del Gobierno murciano para "estar donde siempre hemos estado, al lado de los regantes".

El actual presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha señalado que el acto ha servido para conmemorar el aniversario de la "mayor obra hidráulica de este país", que supuso "un cambio importantísimo en el desarrollo de nuestras regiones" y que "paró el éxodo rural que estaban acostumbradas a sufrir estas poblaciones".

