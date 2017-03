Empresarios que venden y arreglan autocaravanas rechazan el decreto del gobierno

Empresarios que se dedican a vender y arreglar autocaravanas (AC) en Asturias han coincidido en rechazar el decreto de campamentos de turismo y otras modalidades de turismo de acampada, que el Gobierno del Principado está tramitando y que regula el turismo en autocaravanas.

"Tal parece que el que redactó esa norma no tiene ni idea de lo que es una autocaravana", ha explicado a Europa Press Tania Mata, portavoz de Autocaravanas Costa Verde, en Gijón, empresa dedicada a la venta y alquiler de autocaravanas. Sostiene que existen importantes contradicciones en el decreto y echa de menos que cuando se elaboren este tipo de normas no se tenga en cuenta a "la gente que de verdad conoce el asunto". Estos empresarios dicen que no se consultó al colectivo de concesionarios, pero tampoco al de fabricantes o usuarios. Mata no rechaza que pueda existir una norma, pero señala que el decreto en cuestión no es el más adecuado ni mucho menos y les afecta directamente.

Los empresarios de Caravanas Principado (venta y alquiler) y de North Camper (reparación y homologaciones) consultados coinciden en que, aún sin decreto y con la legislación actual, Asturias es actualmente una de las comunidades autónomas que más problemas ponen para este tipo de turismo.

El Gobierno del Principado elaboró un decreto para regular este tipo de turismo que equipara la pernocta en autocaravanas con la acampada y establece una regulación que afecta también a las distintas áreas municipales gratuitas. Todo aquel usuario que duerma en este tipo de vehículos o en furgoneta se vería afectado por la norma, que incluye también el requisito de informar a las autoridades de la identidad de los viajeros, como hacen campings y hoteles.

La norma ha sido rechazada por los grupos de la oposición en el parlamento asturiano, pero esta misma semana representantes de la Mesa de Turismo de FADE y de la Asociación de Campings de Asturias mostraron su malestar por ello, alegando que había contado con el visto bueno del Consejo Asesor de Turismo. Desde FADE han amenazado con abandonar el Consejo, mientras que el presidente de la Asociación de Empresarios de Campings de Asturias, Ramón Álvarez, negó que su colectivo tuviese intereses económicos en la nueva norma.

Sin embargo, esa afirmación ha sido puesta en duda por algunos de los empresarios consultados, estos del sector de la venta, reparación y alquiler de autocaravanas. "Los campings suelen ser un foco de problemas para los turistas que viajan en caravana o en furgoneta y denuncian a los vehículos que están aparcados cerca, porque quieren que acampen en sus establecimientos", ha lamentado Héctor Martínez, de la empresa North Campers, que se dedica a la reparación, mecánica y mobiliario de este tipo de vehículos.

A su juicio, lo que deberían hacer los campings no es impulsar una normativa más restrictiva aún para las autocaravanas y furgonetas, sino centrar sus esfuerzos en dar la oferta que necesitan este tipo de usuarios. "Yo mismo soy usuario con mi furgoneta de campings, y a veces uso sus servicios, pero no quiero ir obligado, quiero ir porque yo lo decido", ha explicado.

En una línea similar, Ángeles Castañón, portavoz de la empresa Caravanas Principado, en Pruvia (Llanera) ha dicho que le parece que detrás de una normativa tan restrictiva como la que se pretende aplicar están los intereses de los campings.

Tanto Martínez como Castañón han insistido en que un error muy común que existe es el de confundir acampar con aparcar. Así, han señalado que ellos tienen todo el derecho a aparcar en cualquier sitio de forma legal, como cualquier turismo. Y dormir en su interior si lo desean, siempre que no acampen, esto es, que no desplieguen ventanas, toldos o sujeten las ruedas con amarres especiales.

Héctor Martínez afirma que, a día de hoy y con la legislación vigente, los usuarios de estos vehículos sufren "una persecución" en Asturias, con la Guardia Civil despertándoles continuamente cuando están aparcados y no acampados. Considera el asunto un agravio porque afirma que en otras comunidades, como País Vasco o Cataluña no ocurre tal cosa.

"Galicia es una maravilla", añade Ángeles Castañón, que además de empresaria es usuaria con una autocaravana. En la comunidad vecina a Asturias afirma que se ve este turismo con mucha más normalidad y que se sienten bien acogidos. También en áreas privadas de aparcamiento "que están repletas". Allí no son molestados por la Guardia Civil como en Asturias, según Castañón, y pueden ir a restaurantes y tiendas de las localidades con absoluta tranquilidad.

Estos empresarios destierran la idea de que los usuarios de este vehículo sean un turismo 'de segunda'. "En Asturias cada vez hay más furgonetas y autocaravanas, pero cada vez las autoridades nos lo ponen peor; al final iremos todos a otras comunidades", ha señalado Martínez.

Castañón, por su parte, ha afirmado que ha coincidido con autocaravanistas extranjeros que llegan con sus guías Michelín en la que aparece asturias coloreada en rojo con la indicación 'no parar porque multan'. "Es una vergüenza, deberían aprender de los países avanzados", ha apuntado Castañón sobre los políticos asturianos.

Así, ha explicado que si en España se matricularon en el último año 800 vehículos de estas características, en Alemania se ha hecho lo propio con 10.500 unidades. En su exposición, Castañón cuenta con vehículos con una horquilla que van de los 49.000. a los 160.000 euros. Se trata de vehículos para cuya compra se paga el denominado impuesto de lujo. De hecho, la empresaria ha afirmado que, junto con el IVA, el 32,5% del precio de estos vehículos es para el Estado en concepto de impuestos.

COHERENCIA

Coinciden en que lo que hace falta aplicar en Asturias es una legislación "coherente" y "con sentido común", que tenga en cuenta el potencial de este tipo de turismo. "No tienen ni idea", se ha lamentado Castañón, pesimista respecto al futuro.

Tania Mata ha señalado que es importante tomar nota de las prácticas de países más desarrollados en los que este tipo de turismo está muy extendido. Rechaza la idea de que se "obligue por decreto" a los usuarios a entrar en campings, cuando estas instalaciones no ofrecen lo que las autocaravanas necesitan. Tampoco cree que tenga que pagarse lo mismo, ya que muchas veces los turistas que viajan en autocaravana paran simplemente para dormir y seguir camino.

Tania Mata afirma que cada vez son más las personas interesadas en este tipo de turismo en autocaravanas, algo que constata con el número de alquileres que registran, que va en aumento, y es positivo para las comarcas porque suelen ser personas que consumen en los establecimientos de las localidades.

Mata, también usuaria de autocaravana, reconoce que sí se podrían realizar aportaciones a una futura normativa, en aspectos como el referente al número de horas en la que un vehículo de estas características puede permanecer aparcado en la misma plaza, para no acaparar.

