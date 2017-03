Casi 1.500 personas han participado en los talleres familiares sobre consumo de drogas en adolescen

Estos cursos se enmarcan dentro de los recursos que ofrece el Plan Municipal sobre Drogas, que es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Oviedo y la Fundación CESPA-Proyecto Hombre.

Ponga explicó que "las familias tienen una importante tarea en la educación de sus hijos e hijas y la creación de estilos de vida saludables". Así, señaló que la prevención de conductas de riesgo forma parte de esta gran labor educativa, puesto que es "uno de los factores de protección más importantes frente al abuso de alcohol y otras drogas por parte de los y las menores".

El Programa de prevención familiar universal Moneo, dirigido a familias con hijos e hijas entre 9 y 12 años, a través del cual se trabaja, entre otras cuestiones, el aprendizaje de habilidades de comunicación, el establecimiento adecuado de normas y límites y estrategias educativas para promover hábitos de vida saludables.

El Programa de Prevención Escolar y Familiar Juego de Llaves, dirigido a familias con hijos e hijas entre 12 y 16 años de edad, a través del cual se trabaja, entre otras cuestiones, el papel de la familia en la adolescencia, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pautas para el establecimiento de normas y límites, estrategias de gestión emocional y la resolución de conflictos.

El Programa A Tiempo, dirigido a familias con hijos e hijas de entre 12 y 17 años de edad que presentan determinadas conductas que les preocupan, como el consumo habitual de alcohol y tabaco, el consumo experimental de otras drogas, un estilo de ocio asociado preferentemente al consumo de drogas y que también presentan bajo rendimiento y/o absentismo escolar.

Arancha Fernández ha indicado que el Plan Municipal sobre Drogas promueve desde el año 2007 actuaciones en el ámbito familiar, en la línea marcada por las diferentes políticas sobre drogas tanto nacionales como autonómicas que se han ido sucediendo desde entonces.

Durante estos 10 años, agregó, se han producido una serie de revisiones y de mejoras en los programas que forman parte de estos Talleres, de forma que en la actualidad se ofrecen tres programas estructurados, con una duración de entre 4 y 10 sesiones, que están dirigidos a padres y madres con hijos e hijas entre los 9 y los 17 años.

SATISFACCIÓN Y SITUACIONES DE RIESGO

Según datos de Fernández, la satisfacción media de los padres y madres asistentes a estos talleres alcanza el 4,5, y el 80% de las familias reconoce haber mejorado su conocimiento y también la gestión de estas situaciones en el ámbito familiar.

No obstante, ha remarcado que la inmensa mayoría de los programas desarrollados son de prevención universal, y no de prevención específica, es decir, destinados a adolescentes que ya se encuentra en una situación de riesgo por consumo de sustancias. Esto no quiere decir, ha matizado, que no existan estas situaciones, sino que "son más difíciles de detectar".

Uno de los objetivos de esta campaña es, por tanto, llegar a esas familias que se pueden ver en esta situación. Se da el caso, ha explicado, que muchas de ellas no son conscientes del problema que pueden tener sus hijos.

