La FAV advierte de que El Musel no puede ser el "Vaticano" en la lucha contra la contaminación

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana de Gijón (FAV), Adrián Arias, ha lamentado este miércoles que la Autoridad Portuaria de Gijón parezca el "Vaticano", de forma que mientras una empresa privada como ArcelorMittal realiza inversiones importantes para reducir la contaminación, El Musel, siendo una entidad pública como es, no haga sus deberes.

Así lo ha indicado en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, con relación a la propuesta de IU de que Ayuntamiento y Principado 'presionen' en el seno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria para que se cubra la terminal de graneles sólidos, afín de evitar o reducir las llamas nubes negras de carbón.

Arias, en este sentido, se ha mostrado a favor del cubrimiento de los graneles, algo que se hace ya en otras ciudades como La Coruña o Santander. Dicho esto, ha remarcado que El Puerto es una institución que forma parte de la Administración pública pero siempre tiene un concepto "muy elitista" de lo que puede o no puede hacerse. "Parece que es como el Vaticano", ha añadido.

En este sentido, ha alertado que o remamos todos por el mismo camino o no se estará enfocando bien el problema, a lo que ha opinado que no se puede almacenar carbón como en el siglo XIX. Ha apuntado, lejos de posicionamientos políticos, que el cubrimiento de la terminal de graneles es un clamor de los vecinos por los problemas que se generan cada vez que se levanta algo de viento. Para él, El Puerto debería hacer un esfuerzo mayor, ya que las inversiones hechas no son suficientes.

Unido a ello, ha aludido al binomio industria-tráfico con factores de contaminación. Y aunque ha visto bien que se creen protocolos que restrinjan el tráfico en episodios fuertes de contaminación, ha recordado que, por ejemplo, en Monteana, el 84 por ciento de las partículas contaminantes son de carácter industrial.

Pese a todo, ha visto una buena noticia la inversión de Arcelor en medidas medioambientales y también todo lo que implique cambios en la movilidad. Ha destacado, asimismo, que el Ayuntamiento apuesta por un amovilidad sostenible, y eso incluye la restricción del coche privado. "No se trata de sacar todos la bicicleta", ha puntualizado. Ha resaltado, igualmente, que las cosas se van moviendo por esa presión ciudadana, primero de grupos ecologistas a la que se unió los vecinos.

SEMANA NEGRA

Preguntado por la Semana Negra y los problemas por la deuda que acumula, ha considerado que el Ayuntamiento debería apostar por la permanencia del festival en la ciudad, pero este debe ajustarse a la ley. Y si bien ha reconocido que el retraso en el pago de la subvenciones municipales lleva a problemas con Hacienda, ha recalcado hay que exigir transparencia.

"Supervivencia de la Semana Negra sí, pero transparencia y realidad de las cuentas también", ha defendido. A este respecto, ha incidido en que siendo un evento que pone a Gijón en el mapa internacional y trae muchos turistas, le toca al Ayuntamiento el solucionar los problemas de tipo legal. No ha querido opinar, eso sí, sobre dónde se debe ubicar. "Ese balón es de ellos",

ha sostenido.

