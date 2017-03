El festival Món Llibre potenciará la oferta para los lectores de entre 10 y 14 años

El XIII festival literario infantil y juvenil Món Llibre contará con 63 editoriales participantes, un 30% más que las 45 de año pasado, y potenciará la oferta para los lectores de entre 10 y 14 años con más espacio y más actividades, ha anunciado el gerente del Institut de Cultura de Barcelona (Icub), Valentí Oviedo, este miércoles en rueda de prensa.

"Hay que potenciar esta franja de edad porque es cuando empiezan a ser más autónomos y empiezan a decidir qué quieren leer, y es muy complejo llegar a ellos", ha señalado Oviedo sobre una edad que, además de ampliar el espacio y colocarse en la parte central, tendrá actos dirigidos a ellos vertebrados en el primer Encuentro de jóvenes blogueros de Barcelona.

Mientras que el Món Llibre será el fin de semana del 8 y el 9 de abril, el encuentro de blogueros, llamado 'BookCon', se hará también el viernes 7 y tendrá como objetivo que "la franja de 16 a 18 que tienen blogs literarios hagan de conquistadores de los jóvenes de 12 a 14 años", ha explicado la directora del Món Llibre, Marta Almirall.El Món Llibre será el fin de semana del 8 y el 9 de abril

El festival convertirá los espacios del CCCB, el Macba y las plazas de Joan Coromines y dels Àngels en una ciudad hecha de libros mediante escenografía, mientras que los espacios estarán más divididos en función de la edad: la Capella dels Àngels se destinará por primera vez exclusivamente a los más pequeños.

La ilustradora invitada de este año será la siria Gulnar Hajo, que está exiliada en Estambul y por el conflicto diplomático entre Turquía y Holanda no ha conseguido el visado y no podrá asistir al festival, pero esto no impedirá que participe: Hajo hace talleres desde Turquía con niños que están sufriendo la guerra en Siria mediante videoconferencias, y el Festival ha optado por trasladar esta experiencia a Barcelona y que los niños sientan la misma experiencia que viven en Siria.

Este año el Món Llibre viajará a la Fira de Bolonia a presentar la experiencia por ser Cataluña el invitado, en una edición que tendrá como espectáculos destacados 'Les irréels', de Francia; y 'El buit', basado en un cuento de Anna Llenas.

