Ludeña: "Decimos que no una vez más al desmantelamiento de la escuela pública"

"Estamos de nuevo junto a los docentes y familias esta mañana reivindicando lo que es de la enseñanza pública", ha señalado la diputada socialista. En su opinión, se trata de un decreto que de nuevo el Gobierno del Partido Popular aprueba en solitario sin el apoyo ni el consenso de la comunidad educativa.

"No podemos permitir que se cierren cientos de aulas en la escuela pública, que se despida a miles de profesores, que no haya recursos suficientes para la escuela pública, y que mientras tanto, se sigan concertando unidades que no son necesarias", ha criticado.

Según Ludeña, con la oferta que existe de Bachillerato y Formación Profesional en los institutos públicos de la Región de Murcia hay plazas más que suficientes para la demanda actual.

"Decimos una vez más que no al desmantelamiento de la escuela pública, por eso hoy estamos junto a sindicatos, profesores, familias y estudiantes reivindicando lo que creemos que es de justicia", ha insistido.

