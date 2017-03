Responsables provinciales confían en que el partido saldrá "reforzado" y con "más dinamismo" del Congreso

Todos ellos han coincidido en aprovechar este cónclave para renovar el proyecto del PP para los próximos cuatro años y trabajar dentro de un partido "vivo" y "cercano" a las sensibilidades de los ciudadanos de Castilla y León a través de las ideas introducidas en las distintas ponencias y debates.

Tras mostrar su apoyo y el del PP de Ávila al próximo presidente de los 'populares' en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el secretario general de la formación en la provincia abulense, Carlos García, ha subrayado que el 13 congreso autonómico tiene como objetivo fundamental "abordar los problemas de los ciudadanos para mejorar su calidad de vida de todos los abulenses y de los castellanoleoneses".

García afronta el próximo congreso regional como una cita para proponer y debatir ideas y el proyecto de futuro del PP de Castilla y León, un partido "reivindicativo", "fuerte" y "unido" y que "saldrá reforzado" del próximo congreso.

Por su parte, el secretario provincial en Burgos, Javier Lacalle, ha confiado en que la cita congresual permita al partido "salir más reforzado y con más dinamismo" y ha destacado el trabajo de coordinación realizado por los 'populares' burgaleses para recopilar todas las aportaciones que se puedan realizar a través de las ponencias.

Por otro lado, Lacalle ha señalado que este proceso debe sentar las bases para "depurar" los censos de afiliados en las diferentes provincias y ha remarcado que no se puede mantener la distribución de los compromisarios en el congreso autonómico en función de una hipotética afiliación que "se ha demostrado que no es real en muchos casos". "Esto no puede ser porque tenemos que jugar todos con las mismas cartas", ha añadido.

Respecto a la propuesta del PP de Burgos de nombrar a Juan Vicente Herrera presidente de honor del partido a nivel autonómico, Javier Lacalle ha señalado que, pese a que Herrera no es muy dado a este tipo de reconocimientos, el actual presidente es "un referente" y una persona "extraordinaria" merecedora de este tipo de nombramientos. "Es un monstruo y seguro que hay unanimidad de todas las provincias en este sentido", ha puntualizado.

Por su parte, la secretaria del PP en Palencia, Ángeles Armisén, ha manifestado que espera que el cónclave sea "un debate de ideas" que se adapten a la evolución de la sociedad y sean capaces de dar respuesta a la necesidad de los ciudadanos.

Armisén, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que desde el Partido Popular de Palencia afrontan el mismo a través de las ponencias, en periodo de enmiendas, sobre estatutos, política social y políticas económicas y territoriales. Al respecto, ha apuntado su deseo de que de esas ponencias surja un documento político de primer orden para "afrontar un proyecto moderno y actual para Castilla y León" que vaya a la velocidad de los cambios de la sociedad.

CONGRESO DE UNIDAD

El presidente provincial del PP en Salamanca, Javier Iglesias, ha asegurado que será "el congreso de la unidad dentro de un gran partido de Castilla y León", al que los 'populares' salmantinos aportarán "su granito de arena". En declaraciones a Europa Press, Iglesias ha señalado que atrás quedan unas elecciones entre dos precandidatos, Alfonso Fernández Mañueco y Antonio Silván, que mantienen una relación política y personal "buena".

Después de que Fernández Mañueco ganase "con claridad", el presidente provincial ha señalado que al político salmantino "le toca liderar un gran proyecto" y el congreso se presenta ahora como una "oportunidad" para "reformar su presencia y su estructura" dentro de un partido que tratará de "servir mejor a la sociedad".

Asimismo, Javier Iglesias ha valorado que esta cita del 1 de abril llegue a Valladolid con ponencias en las que participan en su elaboración representantes de la provincia, como Salvador Cruz, en la de autonomía, y María Jesús Moro, en la de estatutos.

Respecto a la propuesta de que el presidente saliente del PP en Castilla y León, Juan Vicente Herrera, sea nombrado presidente de honor de los 'populares' de la Comunidad, el político provincial salmantino ha indicado que es un asunto que ha de debatirse "entre todos". "No nos corresponde a nosotros ahora", ha apuntado.

Asimismo, la presidenta del PP de Soria, Mar Angulo, ha explicado que el Congreso servirá para "debatir sobre la apuesta del partido pos los municipios" y ha reiterado que Mañueco es "el mejor para diseñar el futuro del Partido Popular.

Angulo ha señalado que afronta el Congreso "con la responsabilidad que merece este acto en el que se van a renovar las estructuras, la dirección y donde vamos se elegirá además un nuevo presidente de Castilla y León".

Mar Angulo ha expresado que asume este Congreso "con toda la ilusión, esperanza y la certeza de que se afrontará este tiempo nuevo con el mejor" y ha vuelto a hacer hincapié en el apoyo de la dirección provincial al candidato "con el 67 por ciento de los votos en Soria".

La presidenta de Soria ha incidido en que dentro de las ponencias su provincia defenderá la apuesta por el mundo rural "abriendo escuelas y consultorios, apostando por una política de oportunidades, llevando la comunicación a las localidades y apoyando la agricultura" y ha destacado que, para "crear empleo y riqueza" se necesitan "impuestos más bajos".

El presidente del PP de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, ha definido el cónclave como el de la "renovación" y ha insistido en que es el momento de avanzar por un PP de "unidad y fortaleza". Así, ha insistido en que el "optimismo" debe ser la tónica general dentro de un partido "vivo" y "capaz" de trasladar en sus ponencias los anhelos de los ciudadanos de la Comunidad.

Ruiz Medrano ha recordado que el sistema de votación en Primarias es "novedosa" y que el PP ha tenido la "enorme suerte" de tener dos candidatos "magníficos". Así, ha recordado que Fernández Mañueco ha sabido "ganar" con "elegancia y dignidad", al tiempo que ha recordado que el leonés Antonio Silván ha ganado enteros con su "caballerosidad" al renunciar a la Secretaría regional para dejar vía libre al salmantino para conformar su equipo.

PRESIDENCIA DE HONOR

El presidente del PP de Valladolid se ha referido sobre la designación de Herrera como presidente de honor, algo que ha considerado "un acierto" y para lo que ha garantizado el "apoyo y respaldo" del PP de Valladolid "sin fisuras".

En Zamora, la coordinadora del partido, Mayte Martín Pozo, está convencida de que

el PP va a salir "más unido y reforzado". En este sentido cree que va a salir un Partido Popular "más cercano a los ciudadanos, adaptado al siglo XXI y con los pies en la tierra", por lo que ha insistido, en declaraciones a Europa Press, en que será una cita muy importante.

Del mismo modo, está segura de que el hecho de haber contado con dos candidatos para liderar el partido en la Comunidad Autónoma, Alfonso Fernández Mañueco y Antonio Silván, "no va a pasar factura" ni va a provocar una división en el partido.

"Los dos son dos caballeros y estaba claro que el que ganara iba a contar con el apoyo de todo el partido", ha apuntado Martín Pozo

Europa Press ha intentado recabar también las opiniones del presidente del PP de León, Eduardo Fernández, sin conseguirlo y del responsable de la formación en Segovia, que por el fallecimiento de un familiar muy cercano no ha podido valorar el cónclave 'popular' que se celebrará en Valladolid el próximo fin de semana.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.