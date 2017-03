Profesores de un instituto de Lorca se encierran en protesta a la orden de conciertos educativos

El profesorado del IES San Juan Bosco de Lorca han decidido encerrarse este jueves en el centro escolar como señal de protesta contra las medidas que "el Gobierno pretende adoptar en cuanto al concierto de parte de la enseñanza pública".

Y es que comunican en un manifiesto, que procederán a leer en el centro a partir de las 18.00 horas, "desde la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se está lanzando a la opinión pública un mensaje que pretende inculcar en los ciudadanos la idea de que lo más importante en la educación es poder elegir centro escolar, cuando el derecho fundamental consiste en recibir una educación completa y de calidad, la que debería garantizarse en el ámbito público".

Con esa excusa, continúa el manifiesto, "en vez de realizar políticas que garanticen una enseñanza pública de calidad mejorando los recursos que son necesarios, con la concertación de la enseñanza no obligatoria lo que se pretende es priorizar y ayudar a iniciativas privadas que habrán de contribuir, sin duda, a la segregación del alumnado" y a que, entre otras cosas, "el profesorado interino de la educación pública no salga de su precariedad".

El Gobierno central no se ha comprometido a aumentar los recursos económicos destinados a la educación en la Región de Murcia, por lo que se preguntan de dónde se va a obtener el dinero para subvencionar a los centros privados. "Parece que para este gobierno de Pedro Antonio Sánchez no hay dificultad alguna: lo va a sacar de donde siempre, que es recortando de la escuela pública".

En este sentido, subrayan que se ha rebajado un 60 por ciento el gasto de funcionamiento en la escuela pública en los últimos años, "y a pesar de ello nos han aumentado el número de alumnos por aula". Además, "se ha rebajado el sueldo al profesorado entre 10.000 y 15.000 euros en los últimos seis años, pero, además, nos han aumentado la carga horaria a todo el profesorado".

Para seguir con el "desprestigio" de la enseñanza pública, desde la Consejería tienen la "desfachatez" de decir que "vamos a concertar con centros privados para tener una enseñanza seria" cuando "hemos asistido a todos los recortes con resignación, ya que la solidaridad y la urgencia social lo requería, pero atentar contra nuestra dignidad y profesionalidad; es inadmisible. En Europa la enseñanza pública se encuentra en torno al 80% del alumnado, mientras que en España está en el 60 por ciento".

Tras lo que se pregunta, si no será que "son nuestros gobernantes los que no hacen bien sus deberes", además, "el cambio legislativo que se quiere realizar para propiciar la concertación de la enseñanza no obligatoria será por el procedimiento de urgencia, es decir, sin debate parlamentario, a escondidas de los ciudadanos".

Cualquier cambio legislativo requiere, al menos, un debate social, y más si es de este calado, "pero al mismo tiempo que la sociedad demanda mayor transparencia en la gestión política y económica, aquí en la Región de Murcia nuestros gobernantes se dedican al oscurantismo".

Por todo ello solicitan retirar el borrador que pretende aprobar que se aporte a centros privados los recursos económicos que deben usarse en la mejora de la educación pública; "la rectificación explícita de la Consejería de Educación y Universidades sobre las dudas vertidas últimamente acerca de la profesionalidad de los maestros y profesores de la enseñanza pública" y aumentar la dotación presupuestaría para el curso que viene a los centros públicos "en pro de una enseñanza de mayor calidad".

Por todo esto, desde el IES San Juan Bosco indican que apoyan las movilizaciones y concentraciones que se convoquen por este motivo, y realiza una jornada de concentración en el centro "como señal de protesta por este atropello al derecho, a la educación pública y de calidad".

Del mismo modo, anima al resto de la comunidad educativa: madres, padres, alumnado y otros agentes a unirse en este acto de protesta y reivindicación, "ya que la educación es cosa de todos".

Consulta aquí más noticias de Murcia.