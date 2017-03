Pedro Antonio Sánchez reclama "con urgencia" un Pacto Nacional del Agua para esta legislatura

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, ha reclamado este miércoles en un acto en Blanca que congregó a más de un centenar de regantes de la Región, "altura política, responsabilidad y urgencia para poner en marcha en esta legislatura un gran Pacto Nacional del Agua que garantice el agua a todos y para siempre". "En España hay agua para todos, como siempre hemos defendido", remarcó el jefe del Ejecutivo regional.

Con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra este miércoles, Pedro Antonio Sánchez subrayó que "tenemos la mano tendida y estamos dispuestos a hablar con todos para alcanzar un gran Pacto Nacional, porque el agua es un asunto de Estado y porque el agua de un país es de todos sus habitantes", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

"Aquí estamos juntos los que siempre hemos dicho lo mismo, hemos defendido lo mismo y seguimos defendiendo lo que creemos imprescindible para que la Región de Murcia siga viva y siga siendo un lugar de empleo, de oportunidades y con futuro", remarcó el presidente, quien destacó que una gota de agua en la Región "se convierte en ríos de oportunidades y empleo, de futuro y prosperidad, porque se aprovecha como en ningún otro sitio".

Ha afirmado que "tenemos una agricultura 365 días al año, que no descansa, y nosotros no podemos descansar para asegurar a nuestra agricultura el agua para siempre que necesita". Afirmó que durante la crisis económica y por la sequía, los agricultores "han sido el colchón de la economía y el empleo en la Región" y señaló que "de no ser por ellos, muchas familias lo hubieran pasado mucho peor". Recordó que la agricultura genera en la Región 100.000 empleos directos.

Ha indicado que "estamos superando la sequía con medidas extraordinarias ante un problema extraordinario". Medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España, como el Decreto contra la Sequía, que se prorrogó, y con el abaratamiento del precio del agua desalada, ha señalado Pedro Antonio Sánchez. Durante el encuentro, el presidente de la Comunidad, junto con los regantes, firmó un manifiesto por el Agua "que nos vuelve a posicionar en nuestra exigencia, en lo que pensamos y en lo que queremos seguir reivindicando", resaltó Pedro Antonio Sánchez.

Por esto, ha subrayado que el Día Mundial del Agua es una oportunidad para seguir reivindicando y dando actualidad a nuestra exigencia de agua para siempre", porque, en su opinión, "si nos callamos, el silencio nos traerá muchos problemas porque nos llevará a la indiferencia". En este sentido, apeló a "seguir llevando a cabo todas las iniciativas posibles, hacerlo juntos y no movernos ni un milímetro de lo que hemos defendido siempre".

LÍDERES EN EUROPA EN DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS

La celebración del Día Mundial del Agua este año se centra en la depuración de aguas residuales, un ámbito en el que, según dijo Pedro Antonio Sánchez, "la Región de Murcia es la que más depura y reutiliza el agua en todo el continente europeo". Resaltó que "hoy somos capaces de depurar y reutilizar más de 100 hectómetros cúbicos y que el cien por cien de esa agua va a nuestro regadío".

"Hay que seguir apostando por conseguir definitivamente el agua que la Región necesita y, mientras tanto, seguir invirtiendo, como lo ha hecho el Gobierno regional y las comunidades de regantes y agricultores, en modernización de la tecnología", afirmó Pedro Antonio Sánchez. La Región cuenta con 93 estaciones depuradoras, cerca de 6.000 kilómetros de colectores y 480 estaciones de bombeo de agua residual. El volumen tratado en las EDAR anualmente se sitúa en 105 hectómetros cúbicos.

En 2015 se puso en marcha el II Plan de Saneamiento y Depuración con el que se tiene previsto movilizar una inversión de unos 180 millones de euros a ejecutar en diez años. Durante su intervención, el presidente de la Comunidad aseguró también que el Gobierno regional "va a estar muy atento a la nueva directiva europea para que los intereses de la Región se contemplen y estén presentes", así como a "todos los recursos que podamos aprovechar para seguir invirtiendo en tecnología, innovación y eficiencia".

