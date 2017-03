El PP de Valladolid critica la unificación de precios en el TAC porque "va en detrimento de algunos espectáculos"

En declaraciones a los medios de comunicación, la edil 'popular' ha señalado que en el Comité Ejecutivo de la Fundación Municipal de Cultura ha habido "varias cosas" que han llamado la atención del PP, como esta decisión sobre el TAC o la confirmación de que en el mes de mayo se cerrará la Sala de Exposiciones de San Benito como espacio dedicado a la fotografía.

La concejal del PP ha asegurado que la decisión de igualar el precio público de todos los espectáculos del Festival irá "en detrimento de algunos espectáculos", pues ha señalado que lo habitual hasta el pasado año era establecer una diferencia en función del caché de la compañía o actores.

De hecho, ha asegurado que el Partido Popular ha calculado el caché y el número de espectadores de los espectáculos de otros años, y ha apuntado que el coste por espectador oscilaba entre los 11 y los 128 euros.

En este sentido, ha apuntado que el PP no reclama que se suban los precios, sino que se bajasen sólo los que tienen menor coste, pues consideran que "no puede ser un café para todos". La edil ha apuntado que si viniera Plácido Domingo a actuar en Valladolid y a la vez un tenor "que hace los primeros pinitos", las entradas no tendrían el mismo precio.

Por otro lado, la concejal, que tuvo las competencias de Cultura en los últimos equipos de Gobierno de Francisco Javier León de la Riva, ha añadido que Ana Redondo ha confirmado que la Sala de San Benito cerrará sus puertas en mayo como sala dedicada a la fotografía, para orientarse a "exposiciones arqueológicas".

Cantalapiedra ha mostrados sus dudas sobre el argumento de que se llevan las exposiciones fotográficas a una sala del Museo Patio Herreriano por los "problemas de accesibilidad" en San Benito, pues entiende que esa situación será igual de complicada "para un amante de la fotografía como de las exposiciones arqueológicas".

La concejal del PP ha recalcado que la sala de San Benito tenía "un reconocimiento a nivel nacional" y acogía exposiciones "de mucha categoría", al tiempo que ha recordado un acuerdo tomado en el Pleno municipal en el que el Ayuntamiento se comprometía a que prevaleciera la actividad actual de todas las salas de muestras.

Asimismo, ha considerado que la creación de una sala "ad hoc" para fotografía en el Patio Herreriano "va en contra de dinamizar un museo", pues ha apuntado que "no era el sentido con el que nació este museo".

