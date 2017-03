El PP cree que los presupuestos de Aragón para 2017 se han elaborado "contra la provincia de Huesca"

En rueda de prensa, Torres ha indicado que las cuentas para este año que se han registrado para su tramitación en las Cortes no incluyen ni un tramo nuevo de carreteras, "tan solo prevé pagar las obras iniciadas de la A-131 y llevar a cabo trabajos de refuerzos del firme; no cumple con ninguno de los objetivos de las organizaciones agrarias; en materia de educación, solo hay una partida de 300.000 euros para el nuevo CEI de Binéfar y no hay partidas específicas en materia de turismo".

Una de las principales críticas del presidente del PP se centra en materia de sanidad, ya que "solo hay prevista una partida de 300.000 euros para la refrigeración del Hospital San Jorge, olvidando cuestiones muy demandas como los centros de salud".

"No hay ninguna partida para centros de salud, ni para el Santo Grial, ni para los nuevos que estaban previstos en Huesca como el de Los Olivos, ninguna, ni para el del Perpetuo Socorro y lo que es peor que la provincia de Huesca se convierte en la única de España que no va a tener resonancias magnéticas, no hay previsión de tecnología de resonancias magnéticas ni de radioteparia", ha advertido.

También ha se referido a las dos únicas partidas que en materia de bomberos se reflejan en los presupuestos para la provincia de Huesca, al sentenciar que con ellas es imposible llevar a cabo las actuaciones de mejora necesarias.

"Se venía hablando de principios de acuerdo para que un consorcio entre el Ejecutivo aragonés y las diputaciones provinciales funcione y para que con el paso del tiempo el Gobierno autonómico pueda asumir sus competencias sobre bomberos, pero solo hay dos partidas presupuestarias, es todo lo que figura. Podrán decir mil cosas de que van a hacer parques y de que van a promocionar y crear el consorcio, pero en los presupuestos no hay partida para ello", ha recalcado.

UN CASTIGO

El PP también ha lamentado que el Gobierno de Aragón haya presupuestado únicamente 600.000 euros en el programa de Política Territorial para Huesca, cuando en otros ejercicios se llegaba a los 1.200.000 euros.

Por todo ello, Torres ha sostenido que los presupuestos están elaborados contra Huesca. "Son unos presupuestos hechos contra la provincia de Huesca, parece que sean un castigo a la provincia de Huesca

y eso lo tendrán que explicar los socialistas".

A nivel general, Antonio Torres ha observado, además, que las cuentas llegan cinco meses y medio tarde, "buscan un conflicto entre los aragoneses" y la Comunidad es la que "más ha incrementado sus impuestos desde las elecciones autonómicas", ha agregado.

