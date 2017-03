Personas con Síndrome de Down recuerdan que la sociedad debe encontrar en ellas "un trabajador, un estudiante, un amigo"

Las personas con Síndrome de Down han recordado este martes, Día Mundial de este colectivo, que la sociedad debe encontrar en ellos "un ciudadano, un trabajador, un estudiante o un amigo", ya que tienen "los mismos derechos" que el resto de la población.

Así lo ha defendido Virginia Olmos, joven afectada por este síndrome, durante la lectura del manifiesto que la asociación Down Valladolid ha elaborado con motivo de esta conmemoración.

Dicho manifiesto se ha leído en un acto institucional celebrado en el Salón de Recepciones de la Diputación Provincial, donde Olmos ha defendido que padece una "alteración genética", pero "no una enfermedad". "Tengo Síndrome de Down y no me da vergüenza, no tengo derechos porque alguien me los reconozca, sino porque soy una persona, tengo derecho a que me miréis como lo que soy, vuestro igual, un ciudadano, un trabajador, un estudiante, un amigo", ha aseverado.

Por su parte, el presidente de Down Valladolid, Manuel A. Velázquez, ha abogado por "hacer respetar" los derechos de estas personas como tal y no como un mero "reconocimiento piadoso o bienintencionado". En este sentido, ha lamentado que sólo el cinco por ciento de los afectados por esta discapacidad tenga trabajo, una estadística a la que "hay que darle la vuelta".

En el caso de las administraciones, por ejemplo, hasta ahora sólo existían cupos reservados para discapacitados físicos en los contratos públicos, pero no para los intelectuales, algo en lo que la Junta de Castilla y León ha sido "la primera" de la que tienen constancia que trabaje para cambiarlo.

Velázquez también se ha referido a la lucha de su organización para conseguir que no sea "tan difícil" revertir las sentencias de incapacidad que impiden votar a algunas personas con Síndrome de Down y que no afectan a todo el colectivo.

"ALIENTO Y RECONOCIMIENTO"

El acto ha sido presidido por el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, quien ha trasladado su "aliento y reconocimiento" a estas personas y sus familias, a los que considera "verdaderos artífices" de los avances logrados en materia de salud e integración.

Carnero también ha recordado la Red Integrada de Personas con Discapacidad que gestiona la Institución provincial con centros en diez municipios que atienden a 201 personas, 26 de ellas con Síndrome de Down, a fin de proporcionarles "unas pequeñas oportunidades en el ámbito ocupacional, de ocio e incluso de vivienda".

Durante esta celebración se ha presentado, asimismo, la campaña 'xtumirada', promovida en toda España para sensibilizar a la sociedad e invitarla a "desprenderse de recelos", así como a "abrir sus ojos" ante las personas con esta discapacidad. El eje central de la misma será una exposición fotográfica que podrá verse en Valladolid entre los días 11 y 22 de marzo.

Dicha campaña está impulsada por Fundación GMP y Cuco Cuervo, y promovida por Grupo Idez, Instore, Villarrazo Madrid y Watermelon Marketing y Comunicación. Cuenta con la colaboración de Banco Popular, Cadena 100, COPE, Fujitsu, Grupo Intermark, Telepizza, Zumosol, Adif, Aena, Correos, Ineco, ICO, Loterías y Apuestas del Estado, Metro Madrid, Renfe, Fundación ONCE y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La celebración de hoy se completa con una jornada de puertas abiertas a partir de las 17.00 horas en las instalaciones de Down Valladolid (plaza de Uruguay) donde, hasta las 19.00, se desarrollarán actividades de animación, teatro de títeres y un espectáculo de magia.

Constituida en 1993, Down Valladolid cuenta con 75 familias inscritas y atiende y promueve la autonomía personal del colectivo, así como la promoción de la defensa de los derechos de las personas con Síndrome de Down, a fin de "procurar su tratamiento, educación y plena integración social", con carácter "abierto" y "en pro del interés general".

El Síndrome de Down consiste en una trisomía del cromosoma 21 que provoca una discapacidad cognitiva variable visible en el aspecto físico del individuo. Es precisamente por esta trisomía del cromosoma 21 por lo que el día en que se conmemora el 21 de marzo (21-3).

