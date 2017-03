PSOE y Cs, abiertos a cambiar el Estatuto para que unas nuevas elecciones brinden un mandato de 4 años

Los portavoces en la Asamblea del PSOE, Rafael González Tovar, y de Ciudadanos, Miguel Sánchez, se han mostrado abiertos a cambiar el Estatuto de Autonomía y modificar la Ley electoral para que la Región de Murcia pase a ser de las comunidades que pueda convocar elecciones por la "vía rápida" y no tenga que someterse necesariamente a la obligación de celebrar comicios en 2019.

Esta opción acercaría posturas entre ambas formaciones políticas, que estarían dispuestas a pactar una moción de censura para desalojar a Pedro Antonio Sánchez de la Presidencia de la Comunidad y, acto seguido, llevar a cabo esta modificación del Estatuto de Autonomía con el fin de convocar nuevas elecciones para una nueva legislatura de cuatro años.

Así lo han hecho saber ambos portavoces en sus respectivas comparecencias por separado ante los medios de comunicación durante su asistencia a la presentación de la Memoria de Actividades del año 2016 del Consejo Jurídico de la Región, acto en el que han coincidido con el presidente de la Comunidad y los portavoces de los otros dos grupos parlamentarios, el del PP, Víctor Martínez, y el de Podemos, Óscar Urralburu.

El portavoz de Ciudadanos ha descartado una vez más un posible "tripartito" con PSOE y Podemos o un Gobierno "en el que la última palabra la tenga Podemos a la hora de tomar las decisiones". Al contrario, ha insistido en plantear una "moción técnica" para desalojar a Pedro Antonio Sánchez y, a continuación, convocar elecciones anticipadas y "dar voz a los murcianos".

La posibilidad de cambiar el Estatuto de Autonomía y la Ley electoral, según Sánchez, es una solución que "está encima de la mesa" y que se valoró en el encuentro que mantuvo la semana pasada con el portavoz del PSOE-RM. "Puede haber un compromiso", ha adelantado el portavoz de Cs.

"Nosotros hemos dicho siempre lo mismo y el PSOE, que el primer día se negaba en rotundo a unas nuevas elecciones, ya se han movido del 'no' al 'sí' condicionado", según Sánchez, quien se ha mostrado convencido en que puede convencer a los socialistas en esta semana.

Al ser preguntado por la duración del trámite parlamentario que implicaría la modificación del Estatuto de Autonomía, Miguel Sánchez ha reconocido que este cambio tiene "sus tiempos", aunque "podría ser rápida". De hecho, ha llegado a afirmar que "se puede modificar en un mes". En el periodo de tiempo que dure esa modificación "gobernaría la persona en la que nos pusiéramos de acuerdo, pero simple y llanamente para convocar elecciones", ha aseverado.

En este sentido, González Tovar ha ratificado que los socialistas no tienen "nada" en contra de unas elecciones, pero hay que preguntarse "para qué" van a servir, porque cree que es un "esfuerzo que no compensa" en caso de desembocar en una "minilegislatura" de dos años. "Si hay que cambiar alguna norma para que esas elecciones sirvan para cuatro años sí que estamos abiertos", ha señalado el líder socialista.

Para González Tovar, Pedro Antonio Sánchez "intenta buscar excusas" e intenta "manipular" al hablar sobre "tripartitos", pero ha asegurado que esa fórmula de Gobierno "no está sobre la mesa". Ha puntualizado que "estamos buscando soluciones de salida" ya que la Región "necesita gente honrada en San Esteban que esté dispuesta a levantar las alfombras y abrir las ventanas".

Urralburu, por su parte, ha considerado que convocar unas nuevas elecciones "no ayudaría mucho", pero ha remarcado que a ellos no les supone ningún problema un proceso electoral. No obstante, cree que sí que representa un "problema" para las arcas de la Comunidad porque implica un gasto de "cuatro o cinco" millones que es "absolutamente innecesario".

Por tanto, se ha mostrado partidario de una moción de censura que "garantice dos años de estabilidad para abrir los cajones y las ventanas de la Comunidad".

EL TRIPARTITO, UNA PESADILLA PARA LA REGIÓN"

Durante su intervención ante los medios y al ser preguntado por el ultimátum dado por Ciudadanos para el 27 de marzo, el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, ha señalado que él y su Gobierno están haciendo lo que "creemos que hay que hacer".

Ha recordado que en este año y medio de legislatura, "se han creado 36.000 empleos en la Región de Murcia, y cada día en la Comunidad hay cien puestos de trabajo más, mientras que el desempleo juvenil, por ejemplo, "ha bajado 14 puntos". De la misma forma, ha recordado que su Gobierno está "bajando impuestos" y, como ejemplo, ha citado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se ha bajado un 60 por ciento y se va a eliminar el próximo año.

"Hoy hay 32.000 dependientes en la Región que reciben algún tipo de ayuda o prestación", ha señalado Sánchez, quien ha recordado que su Ejecutivo también ha eliminado la lista de espera de la Renta Básica de Inserción.

"Nosotros estamos en eso", ha remarcado Sánchez, quien dice ser consciente de que hay "otra gente" que, en vez de "hablar de empleo, de bajar impuestos y de recuperación, está en el sueño del tripartito". No obstante, ha señalado que ese "sueño del tripartito" se convertiría "en una pesadilla para los murcianos" porque "paralizaría la recuperación, porque dejaría de crearse empleo y nos devolvería a la crisis donde otros nos dejaron".

Frente a ello, ha advertido que el Gobierno regional "va a seguir haciendo lo que está haciendo", es decir, "bajar impuestos, crear empleo y sacar esta Región hacia adelante", y "allá cada uno con lo que decida y con la estrategia que lleve".

"EL TRIPARTITO DEL LÍO"

El portavoz 'popular' cree que "lo que se ha evidenciado en las últimas semanas es que el PP "ha sabido reaccionar" y está ofreciendo a los murcianos "lo que esperan de nosotros", que es "poner solución a sus problemas".

Frente a ello, ha señalado que los murcianos "ya saben lo que tienen", y es "el tripartito de los líos", en el que cada uno de sus miembros "dice una cosa distinta". A su juicio, los murcianos quieren "menos politiqueos" y "menos negociaciones para ver quien ocupa determinados sillones".

Ha señalado que es un asunto sobre el que se tiene que pronunciar la justicia y lo ha comparado la causa contra el diputado popular y alcalde de Yecla, Marcos Ortuño que fue denunciado por la tramitación administrativa de la concesión del club Náutico de Mazarrón en el año 2005 a la empresa Boltusa, cuando era Director General de Puerto.

Y es que la sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia ha dictaminado el archivo definitivo de la causa contra Ortuño y ha ratificado de esta forma lo que dictaminó el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia el pasado mes de mayo cuando decretó el sobreseimiento provisional.

En ese momento, el fallo dejó claro que la orden de autorización para la cesión del Club Náutico estuvo basada "en el informe-propuesta asumido por dos funcionarios altamente cualificados" lo que "respalda que la decisión de Marcos Ortuño se apoyó en los documentos de los técnicos de la Comunidad Autónoma".

Martínez ha manifestado la satisfacción "porque se vuelve a dar la razón al PP ante una nueva denuncia política", y ha añadido que "estamos ante un nuevo archivo y van más de 80 contra cargos de nuestro partido". Así, ha señalado que con el auto de la Audiencia Provincial "vencemos quienes respetamos la presunción de inocencia, el respeto a la Justicia y rechazamos de forma rotunda las condenas preventivas".

El portavoz popular afirma que "hoy quienes nos piden que cometamos injusticias se volverán a esconder y no pedirán perdón a Marcos Ortuño por el daño personal y político que le han hecho".

