El debate sobre las autocaravanas vuelve esta semana al parlamento asturiano

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) debatirá este viernes una moción de Ciudadanos sobre regulación y promoción del autocaravanismo en Asturias, según ha confirmado el portavoz de su grupo parlamentario, Nicanor García.

El debate llega una semana después de la acalorada discusión que tuvieron sobre el asunto el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé y el consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno asturiano, Francisco Blanco, a cuenta de una normativa que está preparando el Ejecutivo. Blanco, que habló del impacto medioambiental que provocan las autocaravanas, se mostró partidario de suprimir las normativas municipales y regular la práctica con un decreto regional, que además obligará a controlar la identidad de viajeros por razones de seguridad.

En la iniciativa de Ciudadanos, consultada por Europa Press y que se votará el viernes, se pide que se respete lo ya regulado por las distintas ordenanzas municipales vigentes en Asturias respecto a permanencia y pernocta de los vehículos vivienda.

Quiere que el Gobierno tome como criterio diferenciador entre estacionar y acampar el establecido en la guía denominada 'La movilidad en autocaravana', publicada por el Ministerio del Interior.

Otra de las peticiones de Ciudadanos es que se excluya de la aplicación de la norma reguladora autonómica la parada y estacionamiento de autocaravanas en las áreas habilitadas para ello en carreteras, autopistas, vías urbanas y aparcamientos.

Piden que se elabore una norma que regule las áreas especiales de acogida de autocaravanas, fuera de carreteras, autopistas, vías urbanas y aparcamientos, sobre la base de un mayor estándar de calidad cuando estos permanezcan acampados, además de potenciar este tipo de turismo en las campañas que se realicen desde Turismo.

"Que se propicien los cambios necesarios para que las asociaciones de autocaravanistas de ámbito regional representantes de los usuarios de autocaravanas se incorporen al Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias", es otro de los puntos que va a defender Ciudadanos.

REPROBACIÓN DE CARCEDO

Por su parte, Foro Asturias va a llevar al pleno de esta semana una iniciativa que pide la reprobación de la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo. La portavoz de Foro, Cristina Coto ha explicado que Carcedo fue la que defendió las prórrogas presupuestarias de 2014 y 2016, que incluían la emisión de deuda, algo que fue rechazado por los tribunales.

No parece, sin embargo, que la reprobación de Carcedo vaya a salir adelante, teniendo en cuenta que la portavoz del PP, Mercedes Fernández, que lidera el mayor grupo de la oposición, ya ha dicho que no la respaldarán. "No vamos a reprobar a la consejera", ha manifestado.

BOICOT A ISRAEL

Por último, la diputada de IU Concha Masa ha informado de que su grupo ha registrado una proposición no de ley con motivo con motivo de la celebración del partido internacional de fútbol entre las selecciones nacionales de España e Israel, este 24 de marzo en Gijón, en la que expresa su "rechazo y profundo malestar" por la "continua y permanente vulneración de los más elementales derechos deportivos y otros derechos humanos practicada por el gobierno israelí tanto contra los futbolistas palestinos, limitando su derecho a practicar este deporte, como contra los demás ciudadanos de los territorios ocupados".

La iniciativa muestra así el apoyo a "todas las expresiones pacíficas de repulsa y rechazo contra esta situación que se organicen con motivo del citado evento deportivo".

Masa ha comparado el caso de Israel con el de la "racista Sudáfrica" de hace años, cuando los boicot a ese país en eventos deportivos oficiales "ayudó a tumbar el odioso régimen de aparheid" gracias a la "presión internacional".

