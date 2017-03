La militancia de Ahora Murcia insta a la Coordinadora a que le pida el acta a Bermejo

Tras exponerse toda la información sobre el caso y tras el posterior debate entre los afiliados, se produjo un pronunciamiento mayoritario de la militancia expresando su pérdida de confianza en el concejal.

Dado que Luis Bermejo no es afiliado de Ahora Murcia y que por tanto el Comité de Garantías del partido no es competente para actuar, se solicitó al Consejo de Coordinación de Ahora Murcia que transmitiera esta pérdida de confianza a Bermejo y le exigiera la entrega de su acta de concejal. En caso de que Bermejo no efectúe dicha entrega, Ahora Murcia iniciará los trámites oportunos para su expulsión del grupo municipal.

