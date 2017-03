El Museo Patio Herreriano organiza un ciclo de proyecciones sobre la obra de Barceló, Kiefer, Bacon y Cartier-Bresson

El ciclo tendrá lugar en el Salón de Actos del museo los días 21, 22, 23 y 24 de marzo a las 18.30 horas y se trata de una nueva iniciativa promovida por CreArt, una Red de Ciudades por la Creación Artística, en la que participan 13 ciudades europeas unidas dentro del marco del Programa de Cultura de la Comisión Europea y que es coordinado por el Ayuntamiento de Valladolid. Además, la entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.

El programa comenzará el próximo martes, 21 de marzo, con la presentación de 'Mar de tierra', un "viaje" al "pequeño mundo" del artista universal Miquel Barceló, que documenta el proceso de creación de uno de sus proyectos más importantes: un grandioso mural cerámico de 300 metros cuadrados, cargados de simbología tanto en el plano artístico como en el personal, para la Catedral de Mallorca.

Grabada en Vietri Sul Mare (Italia) por los directores Agustí Torres y Luis Ortas, 'Mar de tierra' es la historia de 20.000 kilos de arcilla convirtiéndose en algo completamente diferente: una "extraña" forma de vida.

'VAGABUNDEO VISUAL' DE LA OBRA DE KIEFER

El ciclo continuará el miércoles, 21 de marzo de 2017, cuando se proyectará 'Over Your Cities Grass Will Grow', el "fascinante" documental de Sophie Fiennes sobre Anselm Kiefer, que ha sido premiado en varios festivales y ofrece una visión "reveladora e íntima" del proceso creativo del artista.

En este documental realizado en 2010, se ve al autor trabajando en su estudio de Francia, donde construyó sus estructuras gigantescas y levantó edificios ruinosos que "hablan" de la precarización, de la ruina o de la destrucción de las distintas formas de vida de la sociedad.

Kiefer abandonó Buchan, en Alemania, en 1993, por Barjac, en el sur de Francia. Allí construyó La Ribotte, un taller-colina, que incluye 48 edificios y se extiende sobre más de 35 hectáreas como un pueblo "extraño" en expansión.

Rodada en Cinemascope, la película de Sophie Fiennes combina "vagabundeo visual" y búsqueda observacional, para capturar al mismo tiempo la resonancia dramática del arte de Kiefer y la intimidad de su proceso de creación. Esta polaridad de escala, de sensibilidad, de tiempo, anima la película y crea una narración en múltiples capas. Aquí, creación y destrucción son interdependientes; la película se adentra en las materias primas que utiliza Kiefer para construir sus pinturas y esculturas: plomo, hormigón, cenizas, ácido, tierra, vidrio y oro.

'EL OJO DEL SIGLO' DE CARTIER-BRESSON

El jueves, 23 de marzo, será el turno del fotógrafo Cartier-Bresson, que quedará retratado en la proyección dirigida por Pierre Assouline 'El siglo de Cartier-Bresson'

Esta película es una oportunidad para revisar la destacada carrera de Cartier-Bresson. Fue testigo ocular de los grandes acontecimientos que marcaron su época, como la Guerra Civil Española, la Liberación de París, el nacimiento de la República Popular China y los acontecimientos de mayo de 1968 en Francia. Siempre al acecho, en movimiento perpetuo, Henri Cartier-Bresson fue el fotógrafo de "momentos decisivos" y llegó a ser apodado por su biógrafo de referencia como "el ojo del siglo".

El documental contará la obra, vida y mirada del fotógrafo de forma cronológica a través de imágenes (archivos Magnum y Fondation Henri Cartier-Bresson) y los clips de película de Henri Cartier-Bresson.

'VIDA Y OBRA' DE FRANCIS BACON

Por último, el viernes, 24 de marzo, Francis Bacon cerrará este ciclo de proyecciones de grandes artistas europeos con la cinta 'Vida y obra' del cineasta Adam Low, que entrelaza la vida y la carrera artística de Francis Bacon al tiempo que muestra la conexión entre sus cuadros y sus relaciones con seis hombres diferentes a lo largo de seis décadas de su vida.

El abundante material de archivo se ensambla para desvelar la cara más humana del artista, un hombre "carismático y encantador" que pintó algunos de las cuadros "más estremecedores" del siglo XX.

Las pinturas de Bacon son algunas de las "más vivas, inquietantes y feroces" en la historia del arte, y su vida era tan "escandalosa" como su arte. La película está saturada con la presencia vigorosa de Bacon, su voz "imperiosa y seductora", un testimonio de la incomparable variedad y originalidad de las ideas de Bacon en su propia obra.

Aún más apreciado en el extranjero que en Gran Bretaña, Bacon se revela en esta proyección como un fenómeno mundial. El documental se extiende mucho más allá de la caricatura Soho de la leyenda Bacon, con visitas a París, Madrid, Tánger, Irlanda y Nueva York. Los colaboradores incluyen la hermana de Bacon Ianthe y los más cercanos a él, y el programa cuenta con música original de Brian Eno.

