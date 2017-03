Ciudadanos exige que se graben las comisiones informativas para impedir cambios en las intervenciones

En nota de prensa, la formación alerta de que "es la segunda vez en unos meses que las actas de la comisión de Economía no reproducen fielmente lo que se dice en esas sesiones de control al Gobierno".

Según Ciudadanos "el acta de la última Comisión de Economía, que debería haberse aprobado hoy en comisión, no reproduce las palabras exactas del Grupo Popular sobre la existencia de un informe a las enmiendas de Ciudadanos, como denunció el portavoz Gerardo Antuña".

"Concretamente, el portavoz del PP preguntó en la pasada Comisión de economía si existía en ese momento un informe que anulaba las enmiendas de Ciudadanos, mientras que en el acta se modificó la pregunta y se añadió el tiempo futuro, es decir, si 'había o habrá'. La diferencia es sustancial", señala el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Luis Pacho, añadiendo que "a la que pregunta del PP, Rosón respondió que sí existía tal informe, cuando después se demostró que dicho informe no existía en ese momento, sino que fue realizado casi una semana después, un día antes del Pleno sobre Presupuestos".

Desde Ciudadanos sostienen que es la segunda vez que han detectado que las actas de las Comisiones de Economía no reproducen fielmente lo que se dice en ellas, "como ya ocurrió hace unos meses cuando el concejal Rubén Rosón reconoció que sí que había dicho que no había personal suficiente en la oficina de Recaudación, aunque no lo recogió así el acta posterior y hubo que modificarla tras las protestas de Ciudadanos".

Por ello, consideran necesario que se grabe el audio de las comisiones informativas "para que no haya discusión posible sobre lo que se dice o se deja de decir en esas sesiones municipales".

"Igual que se graban los Plenos, en aras de la transparencia y veracidad, debería grabarse al menos el audio de las Comisiones informativas en las que el Gobierno da cuenta de sus acciones a la oposición. Sería la manera de poder enmendar posibles errores en la transcripción de las actas", argumenta Pacho.

