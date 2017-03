XSP e IU presentarán un contencioso contra la moción de urgencia del Pleno que revocó el boicot a Israel

Una decisión que, según ellos, contraviene el artículo 80 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno en el que se dice que "las mociones se formularán por escrito y se podrán presentar hasta una hora antes de iniciarse el Pleno, dando conocimiento la Alcaldía a los Portavoces del Grupo Político".

"Ninguno de estos requisitos se cumplió: ni se respetó el plazo , ni la comunicación por parte de la alcaldesa Carmen Moriyón, ni se argumentó la urgencia de la moción", ha explicado el portavoz de XSP, Mario Suárez, quien ha insistido, en rueda de prensa, que no se respetó la unidad de acto, ya que la moción se presentó a mitad del Pleno.

Tampoco fue la alcaldesa la encargada de notificar esta iniciativa a los grupos, mientras que el secretario aseguró que era suficiente con una comunicación de Secretaría. Algo que no coincide, a su juicio, con lo que figura en la norma, que dice que debe ser la alcaldesa "y es lo que ha venido sucediendo hasta ahora incluso en temas que no eran de urgencia", ha apuntado. También ha recalcado que en ningún momento se argumentó cuál era la urgencia para presentar una moción en referencia a una propuesta que el día anterior se había rechazado.

Cabe recordar que el viernes pasado XSP e IU ya presentaron un escrito de impugnación a Alcaldía y en estos momentos se preparan las actuaciones para impugnar esta decisión a través de un contencioso-administrativo.

Por su lado, el portavoz de IU, Aurelio Martín, ha incidido en que estas medidas se toman para evitar arbitrariedades. "El funcionamiento institucional debe ser reglado, democrático y respetar las reglas del juego, especialmente a las minorías, y eso no ha sucedido en el último Pleno del Ayuntamiento de Xixón", ha defendido.

DOS SESIONES, UN ÚNICO PLENO

Junto a ellos ha intervenido el abogado Rafael Velasco, encargado de llevar adelante estas acciones jurídicas. "Ahora tenemos dos meses para ir al juzgado contencioso-administrativo competente (hasta el 8 de mayo), donde se presentará el oportuno recurso y después la posterior demanda una vez que el Ayuntamiento remita el expediente íntegro", ha explicado.

Velasco ha enfatizado que hay un único Pleno aunque se celebre en dos días diferentes, por lo que la presentación de la moción por motivos de urgencia tendría que ser una hora antes de las 10.00 horas del 8 de marzo", ha indicado respecto al inicio de la primera sesión la semana pasada.

Según el letrado, se trata de una moción que se podría haber presentado por vías reglamentarias, como la celebración de un Pleno extraordinario o en el ordinario en su plazo. "Pero no es vía de urgencia que en una propuesta de la sesión anterior no se incluya una transaccional", ha incidido.

"El que no llegaran a un acuerdo en esa transaccional no da carta blanca a que se considere urgencia cualquier cosa, ya que eso sería alterar las reglas del juego y en un momento determinado las mayorías en función de saber quien puede asistir o no a determinada sesión del Pleno", ha advertido Velasco, quien ha anunciado que la intención es impugnar el acto administrativo del Pleno dictado por el Ayuntamiento.

