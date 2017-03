La deuda de la Fundación Laboral Centro de Arte era de 1,8 millones al cierre de 2015

Unas cifras que según el consejero hay que poner en relación con los activos de la Fundación, ya que ha indicado que el déficit supone el 27,5% del total de activos de la Fundación Laboral Centro de Arte.

El consejero ha indicado que la viabilidad del Centro depende de todas las administraciones que forman parte del patronato. Así ha asegurado que "no se escuda en nada" lo que ocurre es que no puede ni debe usurpar las funciones del Patronato.

"No confunda el actor con el personaje. Comparezco aquí como consejero", ha insistido Alonso, que ha pedido a Montejo que pregunte las cosas cuando procedan. "No voy a acceder a sus pretensiones más allá de lo que es mi obligación", ha dicho.

Alonso respondía así a la pregunta de la diputada de Podemos Asturies, Lucía Montejo, que ha querido conocer a cuánto ascienden las deudas de La Laboral y qué medidas tienen pensado ejecutar para garantizar la viabilidad del centro. La diputada ha insistido en reclamar la cifra de deuda a cierre de 2016 porque "le consta que es un dato que tienen".

Montejo ha lamentado que el consejero siga escudándose en el Patronato para no dar esa información y le ha recordado que no puede eludir que es vicepresidente del Patronato porque es viceconsejero. "No creo que llegase ahí por arte de magia", ha dicho Montejo.

La diputada de Podemos ha reprochado además al consejero que a menos de 24 horas de la celebración de este Pleno la consejería les ha remitido más de 700 páginas en formato digital en respuesta a la solicitud de información presentada hace ya tiempo por su grupo de tal manera que se está entorpeciendo la labor de control de este Parlamento al Gobierno.

Consulta aquí más noticias de Asturias.