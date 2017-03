Softastur ofrece ya la versión en asturiano de Firefox para móviles y tabletas

Firefox en asturiano llega para teléfonos móviles y tabletas siete años después de que lo hiciera para ordenadores. En declaraciones a Europa Press, Íñigo Varela, de Softastur, ha explicado que lo principal de este avance es que "nos identifica como comunidad" a los ojos de los gestores de páginas web, en los registros de usuarios.

"Los sitios elaboran estadísticas de los usuarios que las visiten y saben cuántos tienen de inglés, y francés, y hasta ahora no tenían ninguno de asturiano. Este nos pone en el mapa", ha añadido.

Reconozco que se trata de otra batalla ganada porque "era difícil entrar en los teléfonos móviles". Hace poco que es posible tener el sistema operativo de Android completamente en asturiano. De los Iphone solo pueden traducirse algunas cosas, como los días de la semana o los meses, pero no en su totalidad.

En cambio, Firefox, como aplicación, puede descargarse en asturiano en cualquiera de los dos tipos de dispositivos. Es la segunda de las grandes aplicaciones que puede tenerse en asturiano, después de la versión en lengua de Telegram, Asturgram. Aunque en este caso, los programadores los son propios miembros de Softastur.

No será, en cambio, la última. Varela advierte de que a partir de ahora se abren numerosas posibilidades de traducción, dado que la lengua asturiana ya está reconocida oficialmente dentro del consorcio CLDR con su propio código 'AST', lo que permite hacer versiones asturianas de infinidad de aplicaciones. De hecho, el asturiano ha sido el primer idioma del mundo con código de tres letras incluido en esta clasificación, lo que ha abierto también posibilidades para otros cientos de lenguas del mundo en la misma situación, ha destacado el informático.

Un gran abanico de posibilidades entre las que no está de momento, ha matizado Varela, la versión en asturiano del Chrome. "Necesitamos el permiso de Google", ha explicado el miembro de Softastur, y "Google no quiere saber nada del asturiano". Se ha mostrado especialmente crítico con la actitud de la compañía, dado que incluso tiene un proyecto de apoyo a las lenguas minoritarias llamado Dangered Languages. Sin embargo, "cuando les llamamos para pedir que respetaran la toponimia asturiana en el Google Maps no nos hicieron ni caso", afirma el informático.

Un toque que también da al Gobierno asturiano, que "no nos apoya en nada", lamenta. "Llevamos más de doce años en esto. Si hubiéramos tenido alguna ayuda habrían sido muchos menos".

