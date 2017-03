Ballesta urge a la ministra García Tejerina a la ejecución inmediata del Plan de Infraestructuras Hidráulicas de Murcia

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha recordado este martes, tras las intensas lluvias registradas, que "Murcia tiene pendiente un Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas, cuya ejecución corresponde al Ministerio de Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente".

"La situación provocada por las lluvias del pasado mes de diciembre y el episodio que vivimos ayer no se hubieran producido si estas infraestructuras estuvieran construidas en la ciudad de Murcia", ha argumentado el alcalde.

El pasado mes de diciembre, tras las precipitaciones del fin de semana del 17, 18 y 19 de diciembre, dirigió una carta a la ministra de Agricultura, informándole de los daños sufridos en Murcia "y exigiéndole el cumplimiento de los compromisos contraídos con la ciudad, en virtud de ese Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas, que solventaría los problemas en la zona Norte", ha informado José Ballesta, que ha asistido esta mañana al 'Encuentro por el Corredor Mediterráneo'.

"Ayer volvimos a padecer lo mismo en el municipio", ha lamentado el primer edil, quien ha insistido en que "no podemos estar igual que nuestros abuelos y bisabuelos que miraban al cielo cuando se ponía gris, temiendo que el río se desbordara, que las ramblas rebosaran, que nuestros campos y huertas se vieran anegados e incluso nuestras viviendas se vieran inundadas".

Por esta razón, ha continuado el alcalde, "esta mañana he vuelto a informar a la ministra de lo sucedido en Murcia y le he remitido un informe detallado de los daños producidos, porque aunque existe una cita ya concertada para la reunión el próximo mes de abril, le he transmitido que no podemos esperar más y que, desde luego, ese compromiso que hay adquirido con la ciudad de Murcia para la ejecución del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas que corresponde desarrollar al Ministerio, debe ejecutarse de manera inmediata".

El Ayuntamiento actuará por su cuenta en ramblas y carreteras

Asimismo, ha informado el primer edil capitalino que "nosotros, por nuestra parte, a través de la Concejalía de Fomento, en colaboración con la Concejalía de Urbanismo, vamos a ejecutar una serie de obras paliativas si, finalmente, se aprueban los presupuestos de 2017, en las que vamos a actuar sobre ramblas, carreteras y otros elementos para paliar los efectos de las lluvias", aunque ha recalcado que "sin ese Plan Especial y los colectores de la zona Norte corremos el riesgo de que esto vuelva a producirse cada vez que llueva en la ciudad".

RETRASOS EN INFRAESTRUCTURAS PRIORITARIAS PARA MURCIA

En el marco del 'Encuentro por el Corredor Mediterráneo', José Ballesta también ha querido incidir en el hecho de que "la Región de Murcia es la única Comunidad Autónoma que no tiene ni un solo kilómetro de vía de ferrocarril desdoblada y electrificada" y ha añadido que "en estos momentos hay incertidumbres acerca de la fecha de llegada de la alta velocidad a la ciudad de Murcia, cuando somos la séptima capital de España y existen 30 ciudades que disfrutan de la alta velocidad y el 70% de la población española tiene acceso a ella en este momento".

"Quizá no sea hoy el día para recordar agravios del pasado ni compromisos incumplidos, pero tampoco conviene olvidar que la autovía del Mediterráneo estuvo muchos años parada en la ciudad de Alicante y hubo que esperar a finales del siglo XX para que llegara a la ciudad de Murcia. También la autovía de Madrid estuvo muchos años parada en Albacete y no fue hasta ya entrado el siglo XXI cuando llegó a Murcia", ha manifestado.

Consulta aquí más noticias de Murcia.