Un joven denuncia una agresión homófoba ocurrida en Sants el sábado pasado

Un joven ha denunciado que sufrió una agresión homófoba el pasado sábado cerca de la fuente de Montjuic. Este hecho supone el segundo caso de este tipo durante este fin de semana después de que una pareja gay fuera golpeada cuando se acababa de dar un beso ante una discoteca de Berga.

Según ha relatado la víctima en su blog,se encontraba con un grupo de personas en un lugar del distrito de Sants que no ha querido revelar y se los podía identificar como homosexuales. A continuación, un hombre se le acercó llamándole “maricones de mierda” mientras cuatro hombres escapaban. El presunto agresor, lo arrinconó y le dio un puñetazo en la mandíbula, otro en la ceja, tres más a la boca y otros de “menos importancia” mientras le seguía insultando.La víctima recibió un puñetazo en la mandíbula, otro en la ceja y tres más en la boca

Después de la agresión, la víctima explica cómo se dirigió a la Plaza España para coger el Bus Nit y refugiarse en un lugar más seguro, dado que no disponía de batería en el móvil y no podía alertar nadie. “Cuando estuve más tranquilo pude ir al hospital a hacerme las curas puesto que sangraba constantemente y era imposible parar la hemorragia sin material hospitalario. Me hicieron las curas pertinentes y un informe por sí quería denunciar”, ha indicado.



El joven, que ha pedido que no se tergiverse su caso y ha denunciado que la homofobia se encuentra presente en muchos ámbitos de la sociedad, ha recibido numerosas muestras de apoyo en las redes sociales después de que hiciera público su caso.



Este domingo, una pareja homosexual también fue agredida en Berga después de que se dieran un beso ante una discoteca del municipio. Los hechos se produjeron a las cuatro de la madrugada en la calle Maixerí cuando uno desconocido los increpó y agredió. Las víctimas denunciaron los hechos a los Mossos d'Esquadra a primera hora y los agentes ya han identificado uno de los presuntos agresores, que se espera que declare a la comisaría a lo largo de la jornada.



Este caso también despertó este domingo numerosas muestras de apoyo, entre ellas las del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Balsa, y la alcaldesa de Berga, Montse Venturós.

