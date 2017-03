Tráfico inicia una campaña de control del uso del cinturón y sistemas de retención infantil la próxima semana

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil prevé controlar alrededor de 20.000 vehículos entre el lunes, día 13, y el domingo, día 19, que circulen por la red viaria murciana.

Además, los agentes cuentan con el apoyo de las Policías Locales de los ayuntamientos de Abanilla, Abarán, Águilas, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Campos del Rio, Cartagena, Cehegín, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Las Torres de Cotillas, Lorca Mazarrón, Mula, Murcia, Pliego, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco y Villanueva del Rio Segura, adheridos a esta campaña.

Durante el año 2016 han fallecido 49 personas en accidentes ocurridos en la Región de Murcia, de los que 11 eran peatones, 7 viajaban en motocicletas, dos en ciclomotores, una en bicicleta y 28, conductores o usuarios, en vehículos en los que es obligatorio el uso del cinturón.

Según las estadísticas de Tráfico, el 40% de las víctimas mortales obligadas a utilizar cinturón de seguridad no hacían uso del mismo en el momento del siniestro.

Por tipo de vehículo, en turismo fallecieron 19 personas, de las que 12 eran conductores y 7 eran usuarios; de los 12 conductores, 7 hacían uso del cinturón de seguridad y 4 no.

En un caso se desconoce debido a las características del accidente (incendio). De los siete usuarios, dos sí hacían uso del cinturón y tres no; en dos casos se desconoce.

En total, el 47,3% hacía uso del cinturón (nueve personas), el 36,8% no (siete personas) y el 15,7% (tres personas) se desconoce (por las características del siniestro).

En furgonetas han fallecido siete personas, de las que dos eran conductores y cinco eran usuarios. De los conductores, uno hacía uso del cinturón de seguridad y el otro no y de los cicno usuarios uno no hacía uso del cinturón. En total, el 71,4% (cinco personas) hacía uso del cinturón y el 28,6% no (dos personas).

En camión ha fallecido una persona, conductor, que se desconoce si hacía uso o no del cinturón debido a las características del accidente; y en vehículo agrícola, ha fallecido una persona, conductor, que no hacía uso del cinturón de seguridad.

Por otra parte, durante el pasado año 2016 han sido sancionados 3.481 personas (conductores y usuarios), por no utilizar el cinturón de seguridad o el Sistema de retención Infantil adecuado y esta cifra supone el 15% del total de denunciados por sanciones que detraen puntos. Por estos conceptos, el total de puntos detraídos fue de 10.725.

